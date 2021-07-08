FAZ: промедление с выплатами средств — знак для Венгрии: нельзя бороться с ЕС и брать у него деньги

Впервые задумавшись над тем, чтобы притормозить выплату миллиардов евро на восстановление Венгрии после коронавирусного кризиса, Еврокомиссия показала, что готова использовать новые инструменты, которые есть у неё в распоряжении. Как сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine, это знак для венгерского премьер-министра Виктора Орбана, говорящий о том, что нельзя одновременно бороться против ЕС и принимать от него деньги.

Из-за открытых общественных обсуждений того, как Венгрия обходится с гомосексуализмом, на второй план отошла более старая для этой страны ЕС проблема с ещё более тяжёлыми последствиями, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Речь о дефиците правовой государственности: на протяжении многих лет Еврокомиссия в Брюсселе отмечает недостатки в свободе печати и независимости юридической системы, а также проблемы с коррупцией, подчёркивает издание.

Оба последних пункта непосредственно касаются ЕС, потому что в этом случае речь идёт о том, существует ли в Венгрии правовая безопасность, в том числе для граждан других стран Евросоюза. Кроме того, встаёт вопрос о том, как и на что будут потрачены миллиардные транши из Брюсселя, которые играют важную роль для принимающей их страны.

С точки зрения корреспондента Frankfurter Allgemeine, хорошо, что Еврокомиссия впервые решила использовать процедуру выдачи разрешения на национальные планы по восстановлению после коронавирусного кризиса для того, чтобы показать Орбану, что его действия могут иметь финансовые последствия для всей страны.

Невозможно сообщить гражданам стран-плательщиков, таким как Германия, что, возможно, крупные суммы исчезают в тёмных каналах другого государства ЕС, считает автор статьи. В Евросоюзе присутствует пространство для разногласий в политических позициях, но места для коррупции и нарушения правовой государственности в нём быть не должно.

Еврокомиссия со своим решением отложить выплату миллиардной помощи на восстановление после коронавирусного кризиса показала, что она готова использовать новый инструмент, оказавшийся в её распоряжении, отмечает издание. Орбану следует воспринимать это всерьёз, как сигнал со стороны ЕС: игра, в которой он одновременно борется с Евросоюзом и принимает от него деньги, не может работать долго, подчёркивает Frankfurter Allgemeine.