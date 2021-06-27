Не выгонять из ЕС, но надавить на экономику — El País предложила решение «венгерской проблемы»

Несмотря на то что большинство лидеров ЕС не одобряют принятие в Венгрии закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, выдворять страну из союза не следует, пишет El País. Издание предлагает решить проблему приостановкой отдельных прав, в том числе лишением права голоса в Евросовете, и прекращением финансирования.

Саммит ЕС, проходивший 24-25 июня в Брюсселе, стал ареной самого настоящего политического противостояния, после того как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о вступлении в силу скандального закона, призванного «защищать детей от гомосексуализма и других ориентаций», сообщает El País.

Закон, который, как сочли большинство лидеров стран ЕС, направлен против сообщества ЛГБТИ, вызвал бурную реакцию участников саммита. Коллеги Орбана обвинили его в нарушении фундаментальных ценностей блока, и, как полагает испанское издание, были абсолютно правы. В течение многих лет венгерский лидер «пользовался преимуществами ЕС через европейские фонды, одновременно дрейфуя в сторону ультраконсерватизма и авторитаризма».

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, этот эпизод подчеркивает конфликт культур и ценностей, который всё больше разрывает ЕС. Так, Орбан не единственный, кто в союзе придерживается подобной линии. Главу Венгрии поддержали лидеры Польши и Словении.

Как отмечает El País, никто не требует от стран — членов Евросоюза единообразия, однако ЕС — это не только единый рынок, у блока есть свои фундаментальные ценности и принципы, которые нарушает «дискриминация в отношении меньшинств».

Перед лицом подобного рода инициатив необходима решительная реакция подавляющего большинства, настаивает издание. Тем не менее не стоит следовать примеру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который указал Венгрии на дверь, прямо упомянув статью 50 Договора о Европейском союзе, которая описывает процесс, посредством которого государства — члены могут выйти из блока.

Венгрии рады в ЕС, то, что страна остаётся частью общего проекта идёт на пользу как Будапешту, так и Брюсселю. El País предлагает иное решение, которое кажется изданию куда более уместным. Так, в ход можно пустить статью 7 Договора о ЕС, которая позволяет приостанавливать отдельные права государства — члена союза, в том числе лишать права голоса в Европейском совете.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность прекращение финансирования. Издание признаёт, что это может нанести ущерб гражданам, однако надеется, что прежде чем до этого дойдёт, власти изменят свою позицию, «а если нет, то сами граждане, вероятно, обратят внимание на то, куда ведёт политика Виктора Орбана».

Не обходит вниманием El País ещё одну важную тему саммита — инициатива Франции и Германии по проведению переговоров лидеров ЕС с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на то, что большинство глав стран союза идею отвергли, издание отмечает, что ошибочно считать диалог уступкой Москве. Наиболее разумной стратегией там называют сочетание «максимальной твёрдости в ответ на произвол России с диалогом». д