Times: Орбан предрёк националистам борьбу со сторонниками «Европейской империи» в Брюсселе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в попытках навязать свои условия странам блока и привычке «наказывать демократически избранные правительства, которые ему не нравятся», сообщает The Times. По мнению лидера, «демократам, поддерживающим националистическую линию, придётся побороться с теми, кто стремится создать Европейскую империю».

Брюссель пытается построить «Европейскую империю» и «наказывает правительства, которые ему не нравятся», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как пишет The Times, на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала венгерский законопроект, запрещающий «пропаганду» гомосексуализма, и поручила провести проверку в отношении потенциальных нарушений принципа верховенства права со стороны Будапешта.

По данным издания, Орбан, возглавляющий венгерское правительство с 2010 года и нередко конфликтующий с Еврокомиссией из-за своей «авторитарной политики», обвинил фон дер Ляйен и европейские институты в «империалистических» попытках навязать свои условия и привычке «наказывать демократически избранные правительства, которые им не нравятся». «Это неизбежно приведёт к нехватке демократии», — заявил премьер-министр в своём выступлении по случаю годовщины окончания вывода советских войск из Венгрии в 1991 году.

«В Брюсселе заправляют люди, которые считают, что интеграция и есть конечная цель. Демократам, поддерживающим националистическую линию, придётся побороться с теми, кто стремится создать Европейскую империю», — цитирует Орбана The Times.

Как напоминает газета, и Венгрия, и Польша с их консервативными и националистическими правительствами не согласны с политикой ЕС, в особенности в плане миграционных квот и конституционных и судебных реформ. В Брюсселе нежелание Будапешта и Варшавы следовать общим правилам рассматривают как нарушение принципа «верховенства права».

Орбан рассчитывает использовать проект Future of Europe, запущенный Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС для обсуждения «будущего Европы», чтобы способствовать уменьшению власти Брюсселя. Венгерский премьер-министр выступает за роспуск Европарламента, депутаты в который избираются прямым голосованием, и создание взамен парламентской ассамблеи, представители который назначались бы национальными парламентами. «Европейский парламент доказал, что это тупиковый путь в плане соответствия критериям европейской демократии», — уверен Орбан.

Впрочем, спикер Европарламента Давид Сассоли с венгерским лидером не согласен и утверждает: «Только те, кому не по нраву демократия, думают о роспуске парламентов».