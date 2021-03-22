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Express: новая проблема для Брюсселя — Орбан предложил европейским правым объединиться

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Премьер-министр Венгрии стремится создать в Европейском парламенте новую «супергруппу», состоящую из националистических и популистских партий. С помощью этого объединения Виктор Орбан надеется противостоять стремлениям Брюсселя усилить интеграцию стран в ЕС, сообщает Daily Express.
Express: новая проблема для Брюсселя — Орбан предложил европейским правым объединиться
Reuters

Новая инициатива Виктора Орбана сулит неприятности для Брюсселя. Премьер-министр Венгрии стремится создать новую «супергруппу» националистов в Европейском парламенте, чтобы противостоять усилиям по расширению интеграции в ЕС, пишет Daily Express.

По словам изданиям, группа, представляющая собой альянс популистских и ультраправых партий, может стать второй по величине в Брюсселе после правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП). В интервью венгерскому государственному радио Орбан сообщил, что обсудит свой план с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и лидером крайне правой итальянской «Лиги Севера» Маттео Сальвини.
 
Ранее в этом месяце партия Орбана «Фидес» объявила, что покинет ЕНП, вероятно, чтобы предотвратить своё исключение. Дело в том, что правоцентристские европейские политики яростно критикуют венгерского лидера, который, по их утверждениям, подрывает верховенство права и свободу прессы в своей стране, поясняет Daily Express.
 
По данным итальянской газеты La Repubblica, Орбан надеется объединить партии евроскептиков в Европарламенте в «новую националистическую партию». Таким образом они смогут увеличить своё влияние и финансирование.
 
Сейчас евроскептики в Европейском парламенте разделены на два лагеря: фракцию «Правые консерваторы и реформисты» (ECR) и крайне правую группу «Идентичность и демократия» (ID). Первую, основанную британскими консерваторами, возглавляет польская партия «Право и справедливость» (ПИС).
 
ПИС в настоящий момент является правящей партией в Польше и тесно сотрудничает с Орбаном. Как и её венгерского союзника, официальную Варшаву обвиняли в авторитаризме и подрыве судебной независимости, напоминает издание.
 
«Идентичность и демократия» включает в себя «Лигу Севера» Сальвини, французское «Национальное объединение» Марин Ле Пен и немецкую «Альтернативу для Германии», отмечается в статье.
 
По информации итальянской прессы, Орбан не хочет присоединяться ни к одной из существующих групп в Европарламенте.  Премьер опасается, что окажется не у дел, если вступит в возглавляемую поляками фракцию «Правых консерваторов и реформистов», поэтому он стремится «перетасовать карты и найти новую политическую силу, в которой сможет претендовать на ведущую роль».
 
Представители ПИС также пока не горят желанием вступать в новый союз с Орбаном. А Сальвини, по его собственному признанию, в настоящий момент больше всего занимает вопрос борьбы с коронавирусом и экономическими последствиями эпидемии в Италии.
 
Между тем опрос, проведенный ранее в этом месяце, показал, что Ле Пен и её партия могут стать серьёзным вызовом для Эммануэля Макрона на президентских выборах в следующем году. Выяснилось, что лидер французских правых могла бы получить 47% голосов, если бы прошла во второй тур, заключает Daily Express.
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источник
Daily Express Великобритания Европа
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