Вебер: Орбан хочет уничтожить единую Европу

18:30 Плющев объяснил, почему сборной России было выгодно сыграть с США на старте МЧМ Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением, почему национальной команде было выгодно встретиться с Соединёнными Штатами уже на старте молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.

18:25 Плющев: пока преждевременно называть сборную России главным фаворитом МЧМ-2021 Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что пока ещё рано говорить о национальной команде как о главном фаворите на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне.

18:20 Тарасова поддержала проведение дополнительного отбора на ЧМ Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по проведению дополнительного отбора фигуристов для участия на чемпионате мира.

18:12 Число случаев коронавируса в Израиле превысило 400 тысяч За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Израиле возросло на 2084 и достигло 400 099.

18:07 Шахрай признался, что был шокирован выступлениями фигуристок на чемпионате России Чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании Сергей Шахрай выразил своё восхищение выступлением фигуристок на чемпионате России в Челябинске.

17:55 Погибшему с детьми уфимцу назначат посмертную психиатрическую экспертизу Следственный комитет назначит посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу мужчине из Уфы, тело которого нашли в автомобиле вместе с его погибшими детьми.

17:54 Гендиректор «Рубина» заявил, что его команде не нужен Кокорин Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб отказался от мысли подписать форварда московского «Спартака» Александра Кокорина.

17:41 В США за сутки выявили более 226 тысяч случаев коронавируса В США число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за прошедшие сутки на 226 274.

17:41 Агент Ришарлисона заявил, что не контактировал с «Зенитом» Ренато Веласко, агент форварда «Эвертона» Ришарлисона, прокомментировал новость об интересе к своему клиенту со стороны петербургского «Зенита».

17:27 Горшков: Щербакова не нарушила никаких правил, выступая с температурой Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объяснил ситуацию с фигуристкой Анной Щербаковой, которая выступала на чемпионате России в Челябинске с высокой температурой.

17:27 Песков отметил пассивность Киева в урегулировании ситуации в Донбассе Пассивность Киева в процессе урегулирования ситуации в Донбассе видна невооружённым глазом, и в Париже, и в Берлине это понимают. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

17:13 AP: 37 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Камеруне По меньшей мере 37 человек погибли и ещё 18 серьёзно пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в деревне Немале в Камеруне. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные представителя местной администрации.

17:12 Источник: «Зенит» предложил пятилетний контракт футболисту «Эвертона» Петербургский «Зенит» нацелился на нападающего английского «Эвертона» Ришарлисона.

17:02 Глава СБР не исключил ротацию в женской сборной на январских этапах КМ и Кубка IBU Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал состав женской национальной команды на январские этапы Кубка мира по биатлону.

16:58 Песков: суть работы Путина из-за пандемии COVID-19 не изменилась Работа российского лидера Владимира Путина из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 перешла в антикризисный режим, однако суть деятельности президента не изменилась. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

16:48 Ибрагимович назвал единственного футболиста, которого он считает лучше себя Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович назвал футболиста, которого считает лучше себя самого.

16:46 Посол США отклонил «предложение Деда Мороза» привиться «Спутником V» Посол США в России Джон Салливан благодарен российскому МИД за предложение сделать прививку вакциной от коронавируса «Спутник V», однако считает правильным не использовать дозу препарата, предназначенную для российского гражданина.

16:45 Николаев объяснил, как Трусовой оставаться конкурентоспособной Тренер по фигурному катанию Валентин Николаев высказал мнение, за счёт чего Александра Трусова может оставаться конкурентоспособной в женском одиночном катании.

16:35 Тренер: Валиева сделала свои тулупы на такой высоте, что пятый оборот впору цеплять Тренер по фигурному катанию Валентин Николаев высказал мнение о выступлении Камилы Валиевой в произвольной программе в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

16:31 Число выявленных случаев COVID-19 в Азербайджане превысило 214 тысяч За прошедшие сутки общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Азербайджане возросло на 1519 и достигло 214 711.

16:24 Маррей получил уайлд-кард на Australian Open Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей получил уайлд-кард для выступления на первом в сезоне 2021 года турнире Большого шлема — Australian Open.

16:17 Четыре человека погибли в результате ДТП в Оренбургской области В Оренбургской области при столкновении легкового автомобиля и фургона погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

16:12 Плющенко не считает поражением третье место Трусовой на чемпионате России Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко поделился впечатлениями от выступления своей подопечной Александры Трусовой на чемпионате России в Челябинске.

16:03 Эксперт объяснил обновление биткоином исторического максимума Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский прокомментировал в беседе с RT прохождение биткоином отметки в $28 тыс. с соответствующим обновлением исторического максимума криптовалюты.

15:52 Врач считает, что выступление Щербаковой на ЧР с жаром может привести к серьёзным последствиям Бывший врач сборной России по лёгкой атлетике Фарид Хамидуллин рассказал о возможных последствиях выступления фигуристки Анны Щербаковой на соревнованиях с повышенной температурой тела.

15:48 Во Франции оценили вероятность повторного введения карантина Власти Франции не исключают очередного введения режима самоизоляции в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил глава Минздрава республики Оливье Веран.

15:46 В ФФККР заявили, что Щербакова не нарушила правил, выступив на ЧР с жаром Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал информацию, согласно которой Анна Щербакова, победившая в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске, выступала в короткой программе с повышенной температурой тела.

15:40 Николаев рассказал, возможны ли судейские манипуляции в фигурном катании Тренер по фигурному катанию Валентин Николаев высказал мнение о том, возможны ли судейские манипуляции в этом виде спорта.

15:34 Стоимость биткоина превышала $28 тысяч Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив $28 тыс. Об этом свидетельствуют данные на сайте CoinDesk.

15:31 Мишин пригласил Дзюбу в шоу «Ледниковый период» Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин предложил сборной России по футболу принять участие в телепроекте «Ледниковый период».

15:30 Песков рассказал о состоянии российской экономики на фоне пандемии Решения, которые принимались в России во время пандемии, были оправданны: экономика просела меньше, чем в других странах. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

15:16 В Челябинской области завершили работы по восстановлению отопления Работы по устранению последствий аварии в котельной города Карталы в Челябинской области, где ранее более 7,3 тыс. человек остались без отопления, завершены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Карталинского муниципального района.

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15:01 Песков назвал ковбойской атакой санкции против «Северного потока — 2» Санкции против «Северного потока — 2» можно назвать неприкрытой ковбойской, рейдерской атакой, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

14:55 Гонщик Маркелов не будет выступать в 2021 году и может завершить карьеру Вице-чемпион «Формулы-2» 2017 года Артём Маркелов рассказал о своих планах на будущее.

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14:06 В Белоруссии за сутки выявлено 1825 случаев коронавируса В Белоруссии за прошедшие сутки зафиксировали 1825 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 186 747.

14:05 Медведева чисто откатала показательный номер с тройным сальховом Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступила с показательным номером на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

13:52 В России не будут использовать комбинацию «Спутника V» и AstraZeneca В России не будут использовать комбинацию препарата от коронавируса «Спутник V» с компонентом AstraZeneca, заявил директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

13:49 Глава Bellator: не хочу, чтобы Фёдор Емельяненко провёл свой прощальный бой в закрытом пузыре Президент промоушена Bellator Скотт Кокер рассказал о планах по организации последнего поединка в карьере российского бойца Фёдора Емельяненко.

13:37 Курц рассказал подробности о процедуре вакцинации от COVID-19 в Австрии В Австрии вакцинация от коронавируса пройдёт в три этапа. Об этом в ходе пресс-конференции заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

13:23 В Роспотребнадзоре оценили риск заболевания коронавирусом в самолёте В самолёте риск инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 есть только от ближайших соседей или бортпроводников. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

13:20 СМИ: Щербакова выступала в короткой программе на ЧР с жаром Анна Щербакова, победившая в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, выступала в короткой программе с повышенной температурой тела.

13:10 Глава Минздрава Франции призвал граждан не праздновать Новый год Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал французов не праздновать Новый год в связи с рисками на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.