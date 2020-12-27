Вебер: Орбан хочет уничтожить единую Европу

Венгерский премьер Виктор Орбан проводит деконструкцию правового государства, националистическую политику и сеет рознь, пишет глава Европейской народной партии Манфред Вебер в своей статье для Die Welt. По мнению Вебера, такие политики, как Орбан, хотят уничтожить единую Европу, созданную на основе общих ценностей и общей исторической судьбы.
Председатель заседающей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер подверг жёсткой критике премьера Венгрии Виктора Орбана в своей статье для Die Welt.
«Масштабные экономические, социальные и общественные изменения нельзя сдержать с помощью национал-популистской политики и культурной войны», — пишет Вебер.
Глава Европейской народной партии обвинил Орбана в деконструкции правового государства, национализме и провоцировании розни. «Тот, кто сравнивает ЕС с авторитарным режимом советских коммунистов, хочет уничтожить Европу, созданную политическим поколением Гельмута Коля», — отмечает Вебер.
Политик подчёркивает, что ЕС является не «дойной коровой по получению субсидий», а объединением на основе общих ценностей и исторической судьбы. Среди общих ценностей речь в первую очередь идёт о достоинстве каждого индивида, вне зависимости от его происхождения, социального положения или религии.
Резюмируя, Вебер пишет, что Европейской народной партии стоит как можно скорее решить, по пути ли ей с изоляционистской политикой, проводимой Виктором Орбаном.
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