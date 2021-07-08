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Euronews: Европарламент намерен ввести санкции против Венгрии за запрет пропаганды гомосексуализма детям
Большая часть Европарламента осуждает принятие в Венгрии закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Евродепутаты призывают возбудить против Венгрии судебный иск и приостановить её финансирование, если этот «гомофобный», с их точки зрения, закон не будет отменён. В то время как Будапешт называет это внутренним делом страны и мерой, направленной на защиту семьи, передаёт Euronews.

Большинство депутатов Европарламента осуждают принятие в Венгрии закона, который они считают направленным против геев и лесбиянок. Первоначально документ предусматривал защиту детей от педофилии, но затем в него был добавлен запрет на демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений несовершеннолетним. 

Депутаты призывают в Страсбурге начать против Будапешта дисциплинарную процедуру, предусмотренную статьёй 7 Союзного договора. Либерал из Нидерландов подшутила над венгерским премьером.

СОФИ ИНТ ВЕЛЬД, евродепутат из Нидерландов: Мы можем поздравить премьера Виктора Орбана с победой на чемпионате Европы по самому гомофобному закону на континенте. Главы наших правительств, наконец, должны выбрать, на какой стороне истории они хотят быть, и проголосовать за седьмую статью. 

Пр мнению социалиста из Люксембурга, венгерские власти муссируют гендерные вопросы, чтобы отвлечь внимание избирателей от проблем своей страны и скрыть свои нечистые дела. 

МАРК АНГЕЛ, евродепутат из Люксембурга: В следующем году в Венгрии состоятся выборы, и разговорами о гомосексуализме там пытаются прикрыть, например, разбазаривание средств из фондов ЕС. На это указывает расследование Бюро по борьбе с мошенничеством OLAF. Венгерское руководство пытается подбрасывать своему обществу фальшивые темы и расколоть его. На предыдущих выборах Орбан ополчился на мигрантов, а теперь — на других уязвимых людей, ЛГБТИ. 

Представитель правящей в Венгрии партии «Фидеш» назвал принятие закона «внутренним делом» и мерой по защите семьи. 

БАЛАШ ХИГВЕИ, евродепутат из Венгрии: Мы видим тенденцию в Западной Европе и Америке, где всякие гражданские активисты проводят в детских садах и школах занятия по вопросам сексуальности, гомосексуализма и смены пола, советуют принимать гормональные препараты. Мы считаем, что это неправильно. 

Европарламент призывает возбудить против Венгрии судебный иск и приостановить её финансирование, если закон не будет отменён. Поскольку пять политических фракций решительно поддерживают резолюцию такого содержания, она, скорее всего, легко пройдёт голосование в четверг.

Дата выхода в эфир 07 июля 2021 года.

 

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Euronews Франция Европа
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