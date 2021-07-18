Ващиковский: при помощи ЛГБТ ЕС объявил идеологическую войну польскому правительству

Институты ЕС делают всё возможное, чтобы привести к краху нынешнее польское правительство, они не хотят признать, что в современном мире, полагаясь на традиционные консервативные ценности, можно благополучно развивать экономику страны, заявил евродепутат Витольд Ващиковский. В беседе с TVP Info он объяснил, что, пригрозив подать в суд на Польшу из-за ситуации с сообществом ЛГБТ, ЕС играет на понижение рейтинга и позиции правительства в Варшаве.

В четверг Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу из-за ситуации с сообществом ЛГБТ. Она обвинила её в нарушениях в связи с созданием так называемых свободных от ЛГБТ зон, пишет TVP Info. В беседе с порталом депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский прокомментировал этот шаг Еврокомиссии.

Европейская комиссия утверждает, что польская сторона не дала полного ответа на её запрос касательно характера и влияния резолюции на так называемые свободные от ЛГБТ зоны. С февраля этого года польские власти так и не предоставили информацию, запрошенную ЕС. Отсутствие ответа приравнялось к нарушению принципа лояльного сотрудничества. По словам Ващиковского, решение Европейской комиссии — это часть игры, цель которой заключается в ослаблении позиции правительства в Варшаве.

«Возбуждённые против нас дела в отношении климата, энергетики или предполагаемых нарушений верховенства закона не направлены на введение в Польше идеальных правил, которые были определены в других европейских столицах», — сказал он.

Ващиковский уверен, что в большинстве случаев нападения на Польшу юридически необоснованны. «Это лишь попытка заклеймить польское правительство на разных уровнях, чтобы впоследствии нанести урон его репутации. Такая плохая картинка может быть чревата понижением рейтингов, ростом ставок по кредитам и падением интереса к иностранным инвестициям в Польшу. Всё это может осложнить правильную работу правительства…», — добавил он.

Ващиковский не питает никаких иллюзий насчёт того, что институты ЕС делают всё возможное, чтобы привести к краху нынешнее польское правительство. «Мы показали альтернативу. Мы доказали, что Европа не обречена на неомарксизм и гендерность, и в современном мире можно также полагаться на традиционные консервативные ценности и в то же время благополучно развивать экономику страны (…) Именно этого эти люди не могут вынести», — резюмировал евродепутат.