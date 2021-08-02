Bloomberg: удар по Байдену и победа Путина — Германия не намерена наказывать Россию закрытием «Северного потока — 2»

Германия не намерена закрывать газопровод «Северный поток — 2», даже если Владимир Путин попытается использовать трубопровод в качестве геополитического оружия, сообщает Bloomberg. Как заявили изданию анонимные источники в немецком правительстве, вместо этого Берлин может сосредоточиться на более обширных санкциях на уровне Европейского союза. Этот подход можно назвать потенциальной победой Путина и ударом по Белому дому, делает вывод автор статьи.

Германия не намерена закрывать газопровод «Северный поток — 2», если Владимир Путин попытается использовать трубопровод в качестве геополитического оружия, что бы ни говорили США, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления берлинских чиновников, знакомых с планами властей.

Вместо того чтобы избирать мишенью прямое газовое сообщение с Россией, правительство может сосредоточиться на более обширных санкциях на уровне Европейского союза, то есть избрать более сложный путь для ответа на действия Кремля, заявили изданию официальные лица, участвовавшие в закрытом обсуждении и пожелавшие остаться неназванными.

Как напоминает Bloomberg, президент США Джо Байден пытался заставить немцев принять жёсткие ответные меры, если российский президент попытается использовать трубопровод для подрыва положения Украины. Однако хотя канцлер Ангела Меркель согласилась принять меры «на национальном уровне» в рамках соглашения с США, нежелание Берлина сделать решительный шаг и «закрыть краны» становится потенциальной победой для российского президента и ударом по Белому дому, подчёркивает информационный ресурс.

Комментарии немецких официальных лиц могли бы стать подспорьем для критиков Байдена в конгрессе, утверждающих, что он уступил в споре, отмечает издание. На этой неделе республиканцы в сенате пригрозили наложить вето на двух кандидатов Байдена на посты в казначействе, если администрация не восстановит санкции, направленные на остановку российско-германского проекта. Председатель комитета сената по международным отношениям от Демократической партии Боб Менендес на прошлой неделе также заявил, что соглашение не соответствует требованиям и что «Северный поток — 2» «должен быть остановлен».

Учитывая, что 99% 1230-километрового трубопровода уже построено, а остальная часть должна завершиться в августе, внимание приковано к тому, что произойдёт, как только по нему начнёт поступать газ, — попытается ли Путин перекрыть транзит через Украину и лишить её «экономического спасательного круга», пишет Bloomberg. Тем временем подход Берлина, вероятно, сохранится даже после отставки Ангелы Меркель, поскольку поддержка российского проекта распространяется на представителей всех политических сил, кроме партии зелёных, прогнозирует издание.

Во время визита в Вашингтон 15 июля Меркель подвела черту под американскими попытками обеспечить жёсткое обязательство Германии нанести ответный удар по России в случае злонамеренных действий. Канцлер ясно дала понять, что отдаёт предпочтение решению на уровне ЕС, которое потребует согласия 27 государств-членов. По утверждению канцлера, угроза санкций со стороны Европы станет эффективным сдерживающим фактором для Путина. Как напоминает издание, ЕС ввёл обширные санкции после присоединения Крыма к России в 2014 году и более точечные меры после отравления и заключения в тюрьму оппозиционера Алексея Навального. «Это не значит, что мы полностью беззащитны с нашей стороны», — подчеркнула Меркель на пресс-конференции 22 июня.