WSJ: республиканцы помешают Байдену провести назначения на госпосты — если тот не даст бой «Северному потоку — 2»

Группа сенаторов-республиканцев собирается заблокировать две кандидатуры Байдена на высокие посты в Минфине США, если тот не примет меры против «Северного потока — 2», пишет The Wall Street Journal. При этом, как отмечает журнал, хотя в конечном счёте демократам, возможно, и удастся продавить эти назначения, союзникам администрации эта борьба может дорого обойтись, а вступление в должность будет отложено на несколько месяцев.

Дюжина сенаторов-республиканцев намеревается заблокировать назначение двух кандидатур президента США Джо Байдена на важные правительственные посты в Министерстве финансов из-за решения его администрации не вводить санкции против «Северного потока — 2» — российского трубопровода, по которому газ из этой страны будет поставляться в Европу, пишет The Wall Street Journal.

Подобная позиция 12 республиканцев из сенатского комитета по делам банков, который осуществляет надзор за Минфином США, может привести к тому, что утверждение сенатом двух кандидатур, заведующих санкционной политикой Вашингтона, будет отложено на неопределённый срок.

По словам одного члена республиканского аппарата, сенаторы полагают, что обе кандидатуры Байдена вполне соответствуют своим будущим должностям. В частности, речь идёт о Брайане Нельсоне — кандидате на пост замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, и Элизабет Розенберг, которой прочат должность помощника министра финансов по вопросам финансирования терроризма. Оба поста крайне важны с точки зрения обеспечения национальной безопасности страны и использования доллара во внешней политике — мощнейшего козыря Вашингтона на мировой арене. Хотя двое чиновников уже выступали перед комитетом, дата голосования по утверждению их в должности пока неизвестна.

В письме министру финансов Джанет Йеллен сенаторы заявили, что будут продолжать блокировать кандидатуры чиновников до тех пор, пока администрация не введёт санкции против российского проекта либо же пока она «надлежащим образом не решит проблему отсутствия карательных мер».

«Мы призываем вас изменить позицию по «Северному потоку — 2» и примкнуть к конгрессу в его многолетней практике по защите европейских союзников и партнёров от зловредной российской агрессии», — сообщили законодатели.

Предыдущие администрации выступали против проекта. Однако Байден, надеясь наладить с Европой и, в частности, с Берлином более тёплые отношения, избрал другой подход и одобрил сделку в начале этого месяца. Хотя он по-прежнему выступает против трубопровода, его администрация заявила, что проект зашёл слишком далеко и предотвратить его сдачу уже невозможно.

Тем не менее, по мнению республиканцев, решение отказаться от санкций приведёт к тому, что Россия укрепит свои позиции в Европе, так как та будет зависеть от канала поставок энергоносителей, который контролирует Москва. Администрация же Байдена полагает, что введение новых антироссийских санкций спровоцирует дипломатические трения с Германией — важным союзником Вашингтона.

По словам сотрудника республиканского аппарата, законодатели считают, что администрация обязана ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» от 2017 года, а отказаться от подобного шага может только после рассмотрения этого вопроса конгрессом.

Хотя нет никаких гарантий, что кампания по блокировке кандидатур Байдена увенчается успехом, противодействие республиканцев нанесёт серьёзный удар по демократам, поскольку длительные дебаты и голосование, необходимое для утверждения назначенцев американского лидера, дадут противникам «Северного потока — 2» площадку для продвижения своей критики.

Более того, по словам сотрудника республиканского аппарата, даже если демократам и удастся продавить эти кандидатуры, процесс утверждения может занять дополнительно ещё несколько месяцев.