«Вести»: Меркель проигнорирует распиаренную Зеленским «Крымскую платформу»

Ангела Меркель прилетит на Украину 22 августа, буквально за день до начала «Крымской платформы», но в саммите, который Владимир Зеленский считает одним из главных геополитических манифестов Украины, участвовать не будет. Как пишут «Вести», более того, канцлер Германии едет в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины весьма «токсичные» темы, и данный визит может отразиться на предстоящей встрече Зеленского с Байденом.

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетит на Украину с прощальным визитом 22 августа, буквально за день до начала «Крымской платформы», но на сам саммит, который Владимир Зеленский считает одним из главных геополитических манифестов Украины, оставаться не будет. Более того, сам набор тем, которые Меркель озвучит в Киеве, будет неприятен власти: это и меморандум Германии и США по «Северному потоку — 2», и отступные для Украины, и увязка с транзитом газа вопроса имплементации формулы Штайнмайера. «Вести» разбирались, чем ответит Меркель Зеленский и как это отразится на его визите к Джо Байдену.

Как отмечает издание, в дате визита Меркель важен символизм. Она прибывает в Киев и улетает за день до масштабного события — саммита «Крымская платформа», в организацию которого власти Украины вложили колоссальные силы. А 24 августа в Киеве и вовсе отмечается День независимости. И хотя ряд иностранных лидеров уже изъявили желание остаться на торжественную часть, Меркель в их числе нет — она игнорирует оба мероприятия, что даёт повод для язвительных замечаний оппозиционных политиков.

«Могла ли она сместить визит и присутствовать на одном из этих событий? Могла. И это точно. Сделала ли она это? Нет! А визит в рамках выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября», — полагает бывший депутат Борислав Берёза.

Дипломатический подтекст, вложенный в даты, политолог Руслан Бортник интерпретирует как «извинение» на высоком уровне за неучастие в «Крымской платформе».

«На дипломатическом языке это значит: мы уважаем Украину, ценим и не оставляем без поддержки, но раздражать Россию не хотим», — говорит он «Вестям».

Официально офис Зеленского называет такие темы для беседы, как «безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы». Собеседники «Вестей» в экспертной среде говорят о трёх глобальных темах: реализации американо-немецкого меморандума о достройке «Северного потока — 2», а также компенсациях, которые может получить Киев за принципиальное согласие на такую договоренность. Кроме того, речь пойдет о процессе имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, новых реформах и кредитах.

Темой номер 1, совершенно очевидно, станет сделка между Берлином и Вашингтоном о запуске Северного потока — 2: Украина воспринимает её как сдачу ее интересов партнёрами и продолжает риторику, направленную на срыв запуска газопровода, назначенного на конец 2021-го — начало 2022 года.

«Соглашение между Германией и США — во многом геополитическая победа Берлина. И для Меркель важно будет сверить с Зеленским часы перед его поездкой в Вашингтон, чтобы он там не вёл деструктивную для СП2 риторику, которая пойдёт во вред Германии. Тем более что там в октябре пройдут парламентские выборы, и успех ХДС будет зависеть от многих деталей, в том числе от этой», — говорит «Вестям» политический эксперт Константин Бондаренко.

Тема «Северного потока — 2» критична и для самого Байдена. Его оппоненты из Республиканской партии и даже некоторые СМИ, поддерживающие демократов, начали критиковать его за соглашение с Германией.

«Я склонен верить информации, опубликованной изданием Politico, о том, что Вашингтон просил Киев не критиковать это соглашение по СП2. Более того, тот факт, что визит Зеленского в США отсрочили до конца августа, связан с тем, что Белый дом хочет не допустить его встречи с американскими законодателями, в том числе для того, чтобы не дать возможность Республиканской партии использовать тему СП2 в шантаже. А они могут разыграть эту карту перед голосованием за проект закона по инфраструктуре. Это очень масштабный проект в США, чуть ли не их «сделка века», крайне важный для Байдена», — говорит «Вестям» политолог, американист Владислав Фарапонов.

Впрочем, недавно Украина устами секретаря СНБО Алексея Данилова уже признала, по сути, что СП2 будет достроен. А раз так, то переговоры о трубопроводе — лишь торг за объём компенсаций, предназначенных для Киева за его запуск. Украина уже заявляла в июле, что хотела бы рассматривать в качестве компенсации новый 15-летний контракт на транзит газа. Но в соглашении Берлина и Вашингтона прописаны более приземлённые пункты: Германия обязалась создать и управлять «Зелёным фондом» для Украины, который будет содействовать переходу на использование чистых источников энергии. Вместе с США они будут стремиться привлекать и поощрять инвестиции в этот фонд на сумму не менее $1 млрд, в том числе от частного сектора. В частности, Германия обещает пополнить его на $175 млн в качестве гранта и будет увеличивать взносы.

«Но 1 миллиард долларов — это вообще ни о чём! И ещё остается вопрос: как они будут использованы. Ведь часть денег может пойти на оплату услуг консультантов, которые будут нам рассказывать, что нужно делать», — считает эксперт программы «Энергетика» Украинского института будущего Андриан Прокип.

На дипломатическом языке это же звучит как «желание более чётких гарантий безопасности» — эту формулировку несколько недель назад озвучил глава МИД Дмитрий Кулеба в качестве пожелания к США.

«И вот сейчас Германия и США склоняют нас к компромиссу: давайте не будем вставлять палки друг другу в колёса. Сделка есть, она — это данность. И давайте определимся, какие именно гарантии вам необходимы», — дешифрует посылы Фарапонов.

Тема формулы Штайнмайера и Минских соглашений, по определению «токсичная» для Киева, будет вторым и очень важным предметом дискуссии. Она предусматривает проведение выборов ещё до передачи контроля над границей Украине, и одно только упоминание о «формуле» со стороны главы государства осенью 2019 года привело к массовым протестам под его офисом.

«У Меркель есть один аргумент. Он звучит так: «Вы согласились, подписали Минские соглашения — причем даже дважды, а договоры должны выполняться», — подчёркивает Константин Бондаренко.

Более того, само перемирие, что длилось на Украине с осени прошлого года и было нарушено в конце весны, может трактоваться как выполнение первой части Минских соглашений.

«Тут Зеленский стал заложником своего собственного популизма, ведь это означает, что нужно идти дальше, начинать реализацию политической части «Минска» — там амнистия, специальный статус, передача границы», — говорит политолог Тарас Загородний.

Хотя можно ли назвать соблюдение режима тишины полноценным выполнением «Минска» в части безопасности — вопрос. Бондаренко напоминает, что в соглашениях прописано отведение сил и средств по всей длине линии размежевания, чего не состоялось.

«Разговор будет очень серьёзным. Германия и Франция настаивают на том, что Украина должна пойти на реализацию как минимум формулы Штайнмайера, ведь, согласно соглашению между Германией и США, реализация Минских соглашений привязана к сохранению транзита газа через украинскую территорию, — утверждает Руслан Бортник. — И Германия будет транслировать тезис о том, что стабильное и гарантированное сохранение транзита возможно только в случае стабилизации в Донбассе. А оно невозможно без реализации Минских соглашений».

Эту же позицию Меркель высказывала Зеленскому во время их предыдущей встречи в Берлине 12 июля, после которой канцлер Германии заявила о необходимости имплементации «формулы» в украинское законодательство, а спикер Трёхсторонней контактной группы Алексей Арестович внезапно назвал такую позицией «сдачей интересов Украины в пользу России».

«Вряд ли канцлер скажет что-либо новое и сейчас», — прогнозирует Бондаренко. Что показательно, аналогичного мнения придерживается и ориентированная на западные круги влияния часть экспертной среды. Андреас Умланд, эксперт Института евро-атлантического сотрудничества, также говорит о невысоких ожиданиях от визита.

«Скорее всего, это будет заявление позиций — немецкой и украинской, отдельно. Ведь они расходятся настолько, что пространства для компромисса я просто не вижу», — сказал Умланд.

«А раз так, то у Киева есть только два пути. Либо принять план США и Германии с оговорками, либо отбросить его, продолжив теперь уже критиковать саму Меркель, а после поехать в США и провести встречу с Байденом. Она будет весьма невысокой эффективности, пусть и не на высоких тонах, но с претензией и обидой», — прогнозирует Руслан Бортник.