NI: «им придётся с этим жить» — Байден пренебрёг Восточной Европой, чтобы сделать «подарок» России

Хотя большинство восточноевропейских стран скептически встретили соглашение между США и Германией по «Северному потоку — 2», им придётся научиться жить с российским газопроводом. Как пишет The National Interest, эту уступку следует рассматривать как составную часть более масштабного геополитического процесса, в котором США и Германия постараются не закрывать для России все двери, чтобы не подталкивать её в объятия Китая.

Соединённые Штаты и Германия пришли к соглашению, которое позволит завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», сопроводив его обязательством, что обе страны будут противодействовать России, если она станет использовать газовые поставки в качестве политического инструмента давления на Восточную Европу, и, в частности, на Украину. Как пишет The National Interest, большинство восточноевропейских стран встретили это решение скептически, однако им придётся научиться жить с «Северным потоком — 2», поскольку эту уступку следует рассматривать как составную часть более масштабного геополитического процесса, в котором США и Германия постараются не закрывать для России все двери, чтобы не подталкивать её в объятия Китая.

Как отмечает издание, цены на газ достигли трёхлетнего максимума, и зелёный свет для «Северного потока — 2» стал первой за довольно длительное время хорошей новостью для российского президента Владимира Путина. Путин хочет как можно дольше пользоваться моментом и получать доходы, в которых остро нуждается российская экономика в текущий период, когда режим борется с пандемией. Однако соглашаясь на достройку трубопровода, Байден сделал подарок России, чтобы та не совершила полный разворот в сторону Китая.

«Северный поток — 2» был байденовским жестом доброй воли и приглашением Германии возродить трансатлантическое партнёрство, чтобы Берлин в будущем активнее помогал США сдерживать Китай», — пишет автор материала.

По его мнению, сближение между Россией и Западом не произойдёт мгновенно, ибо среди прочего Восточная Европа будет относиться к этому с большой настороженностью, а в отношениях с США многие вопросы остаются без ответа. Но согласие на достройку «Северного потока — 2» было шагом, позволяющим не сжигать все мосты в отношениях с Россией и создать возможность для сближения в будущем, чтобы Москва не попала навсегда в объятия Китая.

«Восточная Европа будет недовольна, но с этим ничего не поделаешь», — заключает автор The National Interest.