NI: «им придётся с этим жить» — Байден пренебрёг Восточной Европой, чтобы сделать «подарок» России
Соединённые Штаты и Германия пришли к соглашению, которое позволит завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», сопроводив его обязательством, что обе страны будут противодействовать России, если она станет использовать газовые поставки в качестве политического инструмента давления на Восточную Европу, и, в частности, на Украину. Как пишет The National Interest, большинство восточноевропейских стран встретили это решение скептически, однако им придётся научиться жить с «Северным потоком — 2», поскольку эту уступку следует рассматривать как составную часть более масштабного геополитического процесса, в котором США и Германия постараются не закрывать для России все двери, чтобы не подталкивать её в объятия Китая.
Как отмечает издание, цены на газ достигли трёхлетнего максимума, и зелёный свет для «Северного потока — 2» стал первой за довольно длительное время хорошей новостью для российского президента Владимира Путина. Путин хочет как можно дольше пользоваться моментом и получать доходы, в которых остро нуждается российская экономика в текущий период, когда режим борется с пандемией. Однако соглашаясь на достройку трубопровода, Байден сделал подарок России, чтобы та не совершила полный разворот в сторону Китая.
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