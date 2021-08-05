Климкин: сделка по «Северному потоку — 2» оставила Байдену возможность для манёвра
«Даже если бы санкции против компании Nord Stream AG и управляющего директора компании Маттиаса Варнига продолжались, было бы больше шансов, что технически «СП — 2» был бы достроен. Так же считают и множество экспертов и представителей сегодняшней администрации. Поэтому самые серьёзные договорённости являются конфиденциальными. Та сделка, которую вы видите между Байденом и Меркель, — это тоже вершина айсберга. Другие вещи — вы их никогда не увидите, они реально заключаются между лидерами и между администрациями. И там есть ещё много чего, и это даёт возможность Байдену и дальше играть, поэтому не нужно раздувать «зраду» и говорить, что Байден нас просто сдал», — подчеркнул Павел Климкин.
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