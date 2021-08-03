Главред: Киев должен разменять «Северный поток — 2» на особый статус при НАТО
Официальные Вашингтон и Берлин достигли договорённости по газопроводу «Северный поток — 2», поэтому Киеву необходимо принимать меры, считает эксперт по вопросам международной политики Тарас Семенюк. Как пишет «Главред», по его мнению, Украина должна просить США предоставить государству особый статус союзника вне НАТО, что является лучшим вариантом в сложившихся условиях, так как украинское государство становится более уязвимым из-за запуска российского трубопровода.
«Думаю, стратегически вопрос «Северного потока — 2» уже решён, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО. С запуском «Северного потока — 2» угроза нашей национальной безопасности со стороны России вырастает. Наша труба — уже как использованный материал. Особый статус союзника вне НАТО — это хорошая альтернатива, пока что лучшая, по моей оценке, которую можно Соединённым Штатам выставить и вести в этом ключе переговоры», — считает эксперт.
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