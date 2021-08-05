Обозреватель Politico: вопреки опасениям, «Северный поток — 2» укрепит безопасность Восточной Европы

Несмотря на опасения стран Центральной и Восточной Европы относительно строительства «Северного потока — 2», газопровод и соглашение между Германией и США всё же могут принести пользу странам региона, пишет обозреватель Politico Джон Дени. По мнению политолога, соглашение позволит укрепить безопасность стран региона и способствовать усилению Германии.

Достигнув соглашения по российскому газопроводу «Северный поток — 2», Вашингтон, похоже, отдал предпочтение отношениям с Берлином в ущерб связям с союзниками и партнёрами в Восточной Европе. Несмотря на то, что страны Центральной и Восточной Европы обосновано встревожены подобным решением США, как это ни парадоксально, соглашение в конечном итоге может укрепить безопасность в регионе, полагает обозреватель Politico Джон Дени.

Как отмечает американский политолог, соглашение, которое положило конец попыткам США остановить строительство трубопровода, с точки зрения Вашингтона равносильно «успешной спасательной операции». Так, вполне вероятно, что строительство «Северного потока — 2» было бы завершено, несмотря на недовольство США. При этом соглашение позволило Соединённым Штатам сделать шаг к восстановлению отношений с Германией.

В обмен на соглашение Германия обязалась поддержать инфраструктуру Украины и найти способ компенсировать Киеву финансовые потери за транзитные сборы, которых он лишится, и ввести санкции против России, если она будет использовать экспорт нефти и газа в Украину в качестве политического рычага. Однако, несмотря на эти обязательства, союзники из Центральной и Восточной Европы вполне обоснованно возмущены соглашением.

Дени полагает, что там «не без оснований» считают трубопровод геополитическим оружием, а не коммерческим проектом, как утверждает президент России Владимир Путин. Польша и страны Балтии убеждены, что газопровод будет способствовать ещё более агрессивному поведению России.

Тем не менее соперничество великих держав, разворачивающееся между США, с одной стороны, и Россией и Китаем — с другой, скорее всего, будет проявляться в гибридной форме. Это предполагает участие политических, дипломатических, экономических, информационных и военных вызовов. Обозреватель Politico, отмечает, что это означает, что тесное партнёрство между Вашингтоном и Берлином, скорее всего, принесёт долгосрочные перспективы не только Германии и США, но и странам Центральной и Восточной Европы.

Дело в том, что им нужна сильная Германия, а альтернативой соглашению по «Северному потоку — 2» является укрепление тех, кто в Берлине выступает за более амбивалентную политику, которая подразумевает «равноудалённость» между США и Россией. Кроме того, Дени полагает, что Москва, скорее всего, никогда не будет использовать полную мощность газопровода. Этому поспособствуют изменение климата и долгосрочные тенденции в Европе в сторону отказа от ископаемых видов топлива и перехода к возобновляемым источникам энергии.

Как пишет политолог в своей статье для Politico, соглашение можно считать победой для Вашингтона, так как оно позволило добиться от Берлина обязательств, которые в противном случае не были бы приняты.