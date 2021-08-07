Die Welt: борьбе за свою энергетическую независимость Германии стоило бы поучиться у Литвы

Успешная энергетическая политика Литвы, благодаря которой она «разрушила газовую монополию Москвы в Прибалтике», могла бы послужить примером для Германии, пишет Die Welt. Для диверсификации энергетического сектора Вильнюс построил у себя терминалы для приёма сжиженного природного газа. Это позволило сбить цену на голубое топливо из России, обеспечить бесперебойность поставок и снизить уровень коррупции, рассказывает автор статьи Филипп Фриц.

В прошлом Россия не раз показывала, что готова использовать свои сырьевые поставки как средство давления на соседние страны, например, в 2005 — 2006 годах на Украине, пишет Die Welt. Теперь же, после того как Германия и США заключили сделку, выясняется, что спорный проект по строительству трубопровода «Северный поток — 2» всё-таки будет завершён. Возникает вопрос: «Насколько сильной будет в будущем зависимость Германии от энергетических поставок из России?» Уже сейчас из всех европейских стран ФРГ закупает у Москвы больше всего голубого топлива (55,6 млрд кубометров). На него приходится больше половины немецкого газового импорта. С вводом в эксплуатацию трубопровода по дну Балтийского моря этот объём удвоится, из-за чего значительно возрастёт и зависимость Берлина, отмечает автор статьи Филипп Фриц.

Сторонники российско-немецкого газового проекта часто указывают на то, что даже в годы холодной войны Советский Союз проявлял себя как надёжный поставщик сырья в Германию, продолжает издание. Они говорят это, чтобы отмести сомнения Украины и Польши, которые видят в «Северном потоке — 2» угрозу энергетической безопасности ЕС. Но даже если Россия и не остановит поставки, как в случае с Украиной в 2006-м, она может начать диктовать цены. И Германия могла бы не допустить этого, взяв пример с Литвы, советует немецкий журналист.

С 2004 года в Клайпедском порту на западе Литвы работает терминал по приёму сниженного природного газа, продолжает издание. Благодаря ему страна смогла «разрушить газовую монополию Москвы в Прибалтике». Вильнюс смог не только создать новый маршрут поставок, но и добиться снижения цен на российское голубое топливо. В 2020 году потребители в Литве платили за киловатт-час в среднем €0,0295. В Германии цена в два раза выше.

Успешная энергетическая политика страны может послужить уроком Германии, подчёркивает Фриц. Пока что немцы не закупают сжиженный природный газ. Осенью прошлого года для того, чтобы Вашингтон отказался от своей жёсткой позиции по «Северному потоку — 2», Берлин предложил экс-президенту США Дональду Трампу импортировать в Германию через Атлантический океан американский СПГ и построить на территории ФРГ терминалы для его приёма. Но нынешний глава Белого дома Джо Байден и так пошёл на попятную, так что эти планы вряд ли всё ещё в силе.

А ведь диверсификация энергетического сектора могла бы послужить гарантией стабильности цен и бесперебойности поставок, отмечают эксперты. Да, строительство терминалов обойдётся недёшево. В Литве на них потратили $128 млн. Но эти расходы быстро окупились, потому что Вильнюс смог выторговать себе более выгодную цены на голубое топливо из России. Пользу из этого также смогли извлечь Латвия и Эстония. В 2020 году к литовской газовой сети была подключена Финляндия. В 2022-м появится соединение между Литвой и Польшей, хотя у неё есть и свои СПГ-терминалы, но страна так стремительно развивается экономически, что спроса хватит на всех.

В Литве уже сейчас 65% используемого в стране газа поставляется через терминалы. 35% — из России. СПГ приходит в основном из Норвегии и США, но также из Тринидада и Тобаго. В свою очередь, и Россия пытается закрепиться на этом рынке, но объёмы её поставок в Клайпедский порт пока ещё малы. И число поставщиков постоянно растёт. В 2019 году в порт СПГ привозил 51 корабль, в 2020-м — уже 73. А по мере увеличения поставщиков снижается и уровень коррупции в энергетическом секторе, отмечает Die Welt.