Эксперт: при отказе от поставок газа по трубе украинцев ждут землянки с буржуйками

В случае отказа Украины покупать газ из России Киев рассматривает вариант перехода на биомассу для отопления. Как считает эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, переход на альтернативные источники отопления должен происходить централизованно, но то, что происходит сейчас на Украине — это «партизанщина» и прямое подтверждение того, что людям придётся жить в землянках с буржуйками.

На днях глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко заявил, что Киев не рассматривает вариант поставок газа из России и по возможности переходит на биомассу для отопления. Как считает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, после того, как тарифами стали заниматься местные власти, страна идёт по пути деградации централизованной системы теплоснабжения, и данное заявление чиновника — прямое подтверждение того, что «мы всё ближе к землянке с буржуйкой и полю с бурячками».

Как пишет эксперт в заметке для портала «Главред», централизованное отопление является одним из признаков цивилизованного государства и приоритетом для Европы, поскольку для государства это экономически выгодно. Однако должно быть соблюдено одно ключевое условие: оно должно быть эффективным, без дырявых труб и с энергоэффективными домами. Переход на альтернативные источники отопления также должен происходить централизованно — это должно быть общегосударственной стратегией. Но то, что происходит сейчас на Украине, Землянский называет «партизанщиной».

«В краткосрочной перспективе — это решение проблем для людей, но глобально для государства и его энергетики — это большая проблема, которая будет иметь массу негативных последствий в ближайшем будущем, начиная от роста себестоимости производства тепла и заканчивая форс-мажорами, потому что внутридомовые системы не предусмотрены для установки индивидуального отопления», — отмечает Землянский.

Он считает, что властям сегодня лучше подумать над тем, как зафиксировать цену на газ или скорректировать её в сторону снижения. Но вместо этого центральные власти, отдав всё это на места, по сути «заняли позицию страуса, сняв с себя ответственность», и какой будет реальная цена на газ — остаётся только гадать.