Главред: украинцы продолжат покидать страну в поисках лучшей жизни
Украинцы, которые имеют возможность трудоустроиться в странах Европы, будут выбирать переезд и будут оставаться в ЕС на постоянное место жительства, считает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Как пишет он в заметке для портала «Главред», эти процессы происходили и раньше, потому что украинцам надо зарабатывать деньги.
Только в прошлом году Польша выдала для украинцев 1,8 млн приглашений на работу, то есть это количество почти соответствует тому, что выдалось в прошлые годы. Количество перечисленных на Украину денег в 2020 году оказалась на 200 млн больше, чем в 2019-м, что также подтверждает тот факт, что трудовая миграция по крайней мере не снизилась. И несмотря на коронавирусные ограничения, желание работодателей в Европе нанимать украинцев не уменьшилось.
«Украинцы, которые имеют возможность трудоустроиться в странах Европы и видят совсем другой пример существования общества, социальные отношения и результат от уплаты налогов, соответственно, будут выбирать переезд и будут оставаться в европейских странах на постоянное место жительства.
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