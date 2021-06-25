ПН: уровень безработицы на Украине достиг максимального показателя за четыре года

Согласно информации Государственной службы статистики Украины, уровень безработицы по итогам первого квартала текущего года составил 10,5%, что является самым высоким показателем с начала 2017 года. Как передаёт «Перший незалежний», количество безработных в возрасте 15—70 лет выросло до 1,8 млн человек, на одно свободное рабочее место претендуют в среднем шесть соискателей.

На Украине уровень безработицы по итогам первого квартала текущего года составил 10,5%. Как пишет «Перший незалежний», соответствующие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

Отмечается, что этот показатель является самым высоким с начала 2017 года. В частности, количество безработных в возрасте 15—70 лет выросло до 1,8 млн человек.

При этом уровень занятости населения в возрасте 15—70 лет составляет 55%, а общее количество занятых — 15,4 млн человек.

Как напоминает канал, на Украине на одно свободное рабочее место претендуют в среднем шесть безработных. Сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, питания и развлечений подверглись наибольшему влиянию карантинных ограничений.