«Загадочная смерть»: корреспондент CNN побывал на месте гибели белорусского диссидента в киевском парке

В лесу в окрестностях Киева обнаружили тело видного белорусского диссидента Виталия Шишова; при этом правоохранительные органы полагают, что речь может идти как о самоубийстве, так и о насильственной смерти, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Мэтью Чанс, хотя украинские власти не стали торопиться с обвинениями, в случае если за этой смертью стоит Минск, этот инцидент может указать на то, что авторитаризм в Белоруссии становится ещё жёстче.

Видного белорусского диссидента нашли повешенным в киевском парке, и полиция уже ведёт расследование этого дела. Виталий Шишов стоял во главе организации, которая помогала белорусам бежать от преследований на родине на Украину, чтобы начать там новую жизнь. Репортаж корреспондента CNN Мэтью Чанса из леса, где нашли тело Шишова.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Мы пришли сюда — в место в окрестностях Киева, столицы Украины, которое называется парком, но на самом деле оно скорее похоже на дремучий лес. Здесь обнаружили тело белорусского диссидента Виталия Шишова; его нашли повешенным вот на этом дереве буквально за пару часов до нашего приезда. Фактически мы прибыли прямо на место происшествия. И вот то самое дерево, на котором, как мы полагаем, его и обнаружила полиция ранним утром во вторник. Полиция сняла его с верёвки, однако его тело свисало прямо с этого сука, с высоты где-то 3,5 метра.

Полиция сообщила нам также, что они соорудили здесь импровизированную приступочку из чурбанов. Здесь также лежал телефон, принадлежавший Виталию Шишову. Но все его вещи уже забрали власти, которые проведут судебную экспертизу, чтобы докопаться до правды.

Вот смотрите (Наклоняется вниз.): криминалисты бросили здесь пару резиновых перчаток. Они, очевидно, пользовались ими при сборе возможных улик. Самые важные улики, однако, можно обнаружить на самом теле. Без всяких сомнений, его сейчас отправили на вскрытие. Вместе с тем, согласно последнему полицейскому отчёту, у жертвы на лице и коленях были ссадины, как будто, по словам правоохранительных органов, он падал как минимум один раз.

Один из его коллег, который видел тело до того, как его увезли, заявил, что на теле Виталия присутствовали следы насильственной смерти. Всё это, разумеется, подпитывает подозрения, витающие вокруг этой загадочной смерти.

Вот, посмотрите (Наклоняется.): здесь повсюду разбросан мусор; похоже здесь жгли костёр. Хотя это довольно укромное местечко, сюда явно заходят местные рабочие и не только. И именно сюда Виталий выходил на пробежку по несколько раз в неделю; он бегал по этим тропинкам. И, разумеется, одним утром он вышел на пробежку, но с неё уже не вернулся.

Что же это был за человек? Ответ на этот вопрос, как мне кажется, весьма важен, поскольку, как я уже упоминал, Виталий Шишов занимал относительно видное место в белорусском сообществе на Украине. Он возглавлял так называемый «Белорусский дом» — организацию, которая помогает людям бежать из Белоруссии подальше от режима Александра Лукашенко. Когда они добирались до Украины, он находил им работу, жильё и так далее. Он также организовывал протесты и акции против режима в Минске. Иными словами, он был известным противником белорусских властей. И это обстоятельство может иметь непосредственное отношение к делу, к этой загадке.

Местные власти с выводами пока не торопятся. Более того, полиция сообщила, что изучает две версии событий. Речь идёт либо об убийстве, либо о самоубийстве; либо же, возможно, об убийстве, которое попытались замаскировать под самоубийство. Сотрудники госведомств — прокуроры и украинские чиновники — не стали выдвигать никаких обвинений в адрес белорусского государства. Однако в данном контексте, без всяких сомнений, прослеживается закономерность, связанная с усилением авторитаризма и тирании президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Всего пару дней назад олимпийскую бегунью из Белоруссии попытались насильно вывезти из Японии на родину после того, как она раскритиковала своих тренеров. Ранее же в этом году ещё одного белорусского диссидента, который находился на борту самолёта в белорусском воздушном пространстве, принудили к посадке в Минске, после чего его взяли под стражу, где он и остаётся по сей день.

Иными словами, на этом этапе никто не торопится утверждать наверняка, кто же повинен в этой смерти. Однако если за ней и в самом деле стоит белорусская сторона и Белоруссия, то этот инцидент указывает на то, что автократия в этой стране стала значительно жёстче.



Мэтью Чанс, CNN, киевские леса, Украина.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 04 августа 2021 года.