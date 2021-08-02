Euronews: Польша предложила убежище белорусской бегунье Тимановской
Польша предложила убежище и визу для въезда в страну белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая отказалась вернуться на родину и обратилась к МОК за помощью. Спортсменка уже прибыла в польское посольство в Токио.
Она, как заявила официальная Варшава, при желании может продолжить свою спортивную карьеру в принимающей стране.
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