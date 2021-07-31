FAZ: из-за скачка заражений COVID-19 власти рекомендуют японцам следить за Олимпиадой по телевизору

В Токио, где проходят летние Олимпийские игры, наблюдается рекордный скачок заражений коронавирусом, сообщает Frankfurter Allgemeine. В связи с происходящим власти собираются расширить режим чрезвычайного положения на три соседние префектуры и продлить его до конца августа. Также правительство и медики рекомендуют японцам никуда не выходить и смотреть Игры в кругу семьи перед телевизором.

В то время как в спортивных залах и на стадионах спортсмены со всего мира сражаются за олимпийские медали, население Японии в ужасе от роста числа заражений коронавирусом, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В Токио в четверг заболело рекордное число людей — 3865. Еженедельная заболеваемость увеличилась до 111 инфицированных на 100 000 жителей. Для сравнения две недели назад этот показатель был равен 44. По всей стране количество новых заражений за один день впервые превысило 10 000, рассказывает автор статьи Патрик Вельтер.

В связи с происходящим японское правительство собирается расширить режим чрезвычайного положения на три соседние с Токио префектуры и продлить его до конца августа, продолжает издание. Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга планирует сначала проконсультироваться со специалистами, а потом уже принять окончательно решение. Эксперты в области вирусологии сетуют на то, что люди не осознают всю серьёзность ситуации.

Власти и медики настоятельно рекомендуют никуда не ходить, а смотреть Игры в кругу семьи перед телевизором. Ведь как раз из-за спортивных мероприятий японцы стали чаще перемещаться. На церемонии открытия и во время соревнований под открытым небом у стадиона и трасс толпились сотни любителей спорта. Олимпийский огонь и новые спортивные сооружения ежедневно посещает большое количество людей, желающих сделать снимок на память. К тому же в начале Игр многие японцы уехали за город, чтобы сбежать от олимпийских пробок, а это также значительно повысило риск распространения вируса.

К счастью, число заболевших среди спортсменов, а также приехавших из-за границы функционеров и журналистов относительно мало — 198. Из 39 000 приехавших на мероприятие иностранных гостей инфицированы только 89. Два спортсмена из других стран лежат в больнице, но у них ничего серьёзного. Участников Игр постоянно тестируют, и они практически не контактируют с населением, отмечает Вельтер. В связи с расширением мер по борьбе с коронавирусом, а также их продлением падает вероятность того, что зрителей пустят на Паралимпийские игры, которые начнутся 24 августа. Приглашения для любителей спорта из-за границы уже отменены.