Euronews: Тихановская просит от США новых санкций для краха режима Лукашенко

Во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ввести новые санкции против Минска, чтобы добиться экономическим путём скорейшего краха действующей власти. Она также заверила, что, если «какая-то страна» извне решит воспользоваться слабостью режима Лукашенко, Вашингтон будет на стороне оппозиции, передаёт Euronews.

Светлана Тихановская призвала Вашингтон ввести новые санкции против руководства Белоруссии. Этот вопрос она обсуждала на встрече с президентом США Джо Байденом.



Несколько дней назад Тихановская встречалась и с его помощниками. Тогда СМИ сообщали, что речь может идти о секторальных экономических санкциях. По словам лидера белорусской оппозиции, они могут привести к краху режима Лукашенко — и очень быстрому, как в свое время это произошло с Советским Союзом.



СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ, экс-кандидат в президенты Белоруссии: Это послание всему миру о том, что на нашей стороне — величайшая страна. Я просила о помощи, о содействии в будущем, после того как в нашей стране произойдут перемены. Конечно же, мы говорили о независимости Беларуси, её суверенитет не обсуждается и является важнейшей ценностью для белорусов. В случае если какая-то страна воспользуется слабостью режима, США будут на нашей стороне.



Байден, в свою очередь, сообщил в Twitter, что для него встреча с Тихановской — «большая честь» и что США «поддерживают стремление белорусского народа к демократии и всеобщим правам человека». Тихановская провела в США несколько дней, встречаясь и с высокопоставленными политиками, и с представителями белорусской диаспоры в Штатах.



В самой Белоруссии усиливается преследование оппозиции и правозащитников. За прошедшие недели в республике закрыты несколько десятков неправительственных организаций, задержаны не менее 20 человек. В среду признан «экстремистским» телеканал «Белсат».



Дата выхода в эфир 29 июля 2021 года.