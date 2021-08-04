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ПН: в Киеве задержали ветерана АТО, угрожавшего взорвать гранатой кабинет министров

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Киевские правоохранители задержали мужчину, который пытался захватить здание кабинета министров с помощью боевой гранаты. Как передаёт «Перший незалежний», захватчиком оказался бывший военный Владимир Прохонич, который ранее участвовал в АТО и был контужен. По сообщениям СМИ, в 2015 году Пётр Порошенко наградил Прохонича орденом «За мужество» III степени.
ПН: в Киеве задержали ветерана АТО, угрожавшего взорвать гранатой кабинет министров
Национальная полиция Украины

В Киеве задержали мужчину с гранатой, который пытался захватить здание кабинета министров. Как передаёт «Перший незалежний», мужчину уговорили сдаться и он извинился перед правоохранителями.

Захватчиком оказался бывший военный Владимир Прохонич, который ранее участвовал в АТО.

«Этот мужчина контужен. Был сапёром в «Айдаре», — сообщили на месте происшествия сотрудники МВД Украины. 
 
Уже после задержания правоохранители подтвердили, что граната, с которой Прохонич зашёл в здание кабмина, действительно оказалась боевой. По сообщениям СМИ, в 2015 году Пётр Порошенко наградил Прохонича орденом «За мужество» III степени. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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