Вести: Киев «подешевел» для иностранцев, но не для украинцев

Несмотря на то что для украинцев жизнь в своей стране подорожала, в мировом рейтинге по дороговизне Киев опустился на 43 позиции. Как пишут «Вести», эксперты объясняют, что цены на проживание, питание и проезд для жителей страны повысились, в то время как для иностранцев эти суммы незаметны.

Согласно результатам ежегодного исследования американской консалтинговой фирмы Mercer, Киев за год опустился в рейтинге самых дорогих для проживания иностранцев городов мира на 43 позиции — со 106-го на 149-е место, что означает, что стоимость жизни в столице Украины заметно снизилась. Как пишут «Вести», из критериев, которые рассматривали исследователи, в Киеве больше всего подешевели отели. По данным Ассоциации гостиниц и курортов Украины, около трети украинских гостиниц в 2020 году сократили валовую выручку на 40—60% по сравнению с позапрошлым годом, ещё для 30% потери превысили 60%.

Как рассказал «Вестям» директор школы гостиничного бизнеса Александр Чорный, сетевые отели и гостиницы премиум-класса вынуждены были снизить цены для иностранцев из-за недостатка клиентов.

«Если считать в валюте, тариф на проживание упал в некоторых случаях до 30—45 процентов. Для примера: номер, который раньше продавался за 210 евро, в карантин отдавали за 65—70 евро. Сейчас поток только начинает восстанавливаться. Буквально две недели назад иностранцам разрешили с тестом или справкой о вакцинации въезжать на Украину», — говорит Чорный.

По его словам, за время пандемии кардинально изменился и бизнес-трафик на Украину.

«Бизнес-поездки серьёзно сократились, большинство иностранных компаний, представители которых приезжали к нам в длительные командировки или на бизнес-форумы, перешли в онлайн. Лишь на днях состоялся большой IT-форум — это впервые за полтора года», — добавил Чорный.

Изменились и страны, из которых едут на Украину.

«В этом сезоне из-за прекращения сообщения между нашими странами исчезли гости из Белоруссии, которые, особенно летом, останавливались надолго в сетевых отелях в Киеве, Львове и Закарпатье. Зато активно стали ездить из Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии в Киев и Львов, поскольку открыли прямые регулярные рейсы с этими странами. Они едут к нам, потому что недорого, вкусно и новое направление. Едут часто с семьями и гаремами. И приезжают надолго», — отметил Чорный.

На данный момент, по его словам, качественные киевские отели неплохо загружены.

«Если осенью ничего не случится, то к следующему году мы вернёмся к показателям 2019 года», — говорит Чорный.

Что касается аренды жилья, то она не упала в цене, а выросла в среднем на 10%. А вот спрос на аренду жилья вип-класса снизился из-за отсутствия спроса, говорит «Вестям» аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.

«Аренда жилья ежегодно растет на 2—10 процентов. Но это речь об эконом-классе в гривневом эквиваленте из расчёта 7—12 тысяч гривен за квартиру. Такие операции составляют 80 процентов», — говорит Костецкий.

При этом стоимость аренды вип-жилья и апартаментов, по его словам, падает.

«Элитного жилья со стоимостью аренды от 1 тысячи долларов на Украине, особенно в Киеве, много, а спрос на него упал. Поэтому цены снижаются. На это серьёзно повлиял карантин. К тому же мы не самая туристическая страна в мире. И количество богатых людей у нас не увеличилось. Те же чиновники раньше приобретали жильё вип-класса, сейчас ищут что-то попроще, как и иностранцы», — подтвердил Костецкий.

Правда, есть категория иностранцев, которые решили не снимать, а купить недвижимость на Украине. По данным риелторов, спрос на покупку элитных квадратов в центре Киева вырос на 10–15% по сравнению с прошлым годом.

А вот стоимость обедов и ужинов в ресторанах столицы Украины в цене не упала. Как говорит гендиректор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова, средний чек в общепите вырос на 15–20%.

«Для снижения цены в ресторанах вообще нет никаких предпосылок. Цены только растут, ведь подорожали многие продукты. И на те же 3 тысячи гривен купишь сейчас меньше продуктов, чем до карантина», — говорит «Вестям» Насонова.

По её словам, цены в ресторанах Киева и Одессы — на уровне некоторых европейских стран.

«У нас, например, стоимость блюд вполне соизмерима с Польшей. Но по сравнению с той же Францией — да, ниже в два-три раза», — говорит Насонова.

Подорожал за год и проезд. По словам главы Украинской таксомоторной ассоциации Андрея Антонюка, за последние полтора года поездка на такси в среднем выросла на 10—20%.

«Основная причина — существенно подорожало топливо. Но на самом деле стоимость проезда в такси до карантина, на мой взгляд, была несколько занижена. Рынок такси был перенасыщен, поэтому многие службы, особенно те, кто не платит налоги, откровенно демпинговали. Из-за карантина клиентов стало меньше, меньше на линии машин — и многие стали поднимать стоимость проезда», — говорит «Вестям» Антонюк.

В то же время экономист, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уточняет: жизнь на Украине на самом деле стала дороже, но не так, как в других странах.

«На и так неизбалованную Украину резко уменьшился поток иностранцев, появление которых оказывало влияние на формирование цен. Ведь цена на любую услугу, как правило, формируется под платежеспособный спрос. Если среднестатистическая аренда не просела, то премиум-жильё — очень сильно. Правда, цены на продукты питания, которые не зависят от наличия иностранцев, у нас европейские, поэтому они в среднем изменились не сильно. Если в мире стоимость продуктов за этот год увеличилась на 35 процентов, то у нас — на 10—12 процентов. Именно на столько стала дороже продуктовая корзина в общем», — говорит Пендзин.