Guardian: «памятник внутри памятника» — Колизей открывает свои подземные коридоры для посетителей

Посетители римского Колизея впервые получат возможность исследовать гипогей — подземные комнаты и коридоры, в которых к своим смертельным боям готовились гладиаторы, пишет The Guardian. Как сообщает издание, в восстановлении исторического памятника итальянским властям помогал модный дом Tod's, вложивший в проект €25 млн.

Посетители римского Колизея получат возможность исследовать подземные комнаты и коридоры, в которых гладиаторы и дикие животные готовились к своим смертельным боям. После завершения реставрационного проекта, финансируемого итальянским домом моды Tod's, гипогей площадью 15 тыс м2 — подземная часть сооружения, история которого насчитывает 2000 лет, —впервые открыт для посещения, сообщает The Guardian.

C 2010 года посетителям была доступна лишь небольшая часть невидимого для зрителей гипогея, находящегося под ареной амфитеатра. После реконструкции в гипогее появились проходы, позволяющие исследовать туннели и комнаты.

Директор Колизея Альфонсина Руссо, подчеркнула, что гипогей, обнаруженный в 19 веке, являлся настоящим «закулисьем» амфитеатра. «Сегодня мы возвращаем публике памятник внутри памятника, — заявила Руссо. — Обнаружилось, что гипогей насчитывает 400-летнюю историю, начиная с открытия амфитеатра в 80 году нашей эры и заканчивая финальным представлением в 523 году».

«Над проектом, призванным вернуть в центр внимания памятник, который любит весь мир, в течение двух лет трудились более 80 археологов, архитекторов и инженеров», — заявил Диего Делла Валле, глава итальянской компании Tod's, занимающейся производством обуви и других изделий из кожи.

Заявление министра культуры Италии Дарио Франческини об образовании нескольких государственно-частных партнёрств по восстановлению памятников Рима вызвало в своё время шквал критики. Восстановление гипогея является второй частью трехэтапного проекта по реставрации Колизея, который начался восемь лет назад. В общей сложности компания Tod's инвестировала в проект €25 млн.

Как отмечает издание, первый этап проекта охватывал очистку фасада Колизея, а заключительная часть, которая, как ожидается, будет завершена в 2024 году, будет включать восстановление галерей и системы освещения, а также строительство нового центра для посетителей.

По словам Франческини, сотрудничество между государственным и частным секторами — правильное решение. Он подчеркнул: «Проект действительно важен и демонстрирует, как итальянская компания, которая экспортирует товары по всему миру, инвестирует средства обратно в свою страну, чтобы защитить художественное и культурное наследие».

В число итальянских брендов, вложивших средства в реконструкцию ключевых памятников, входят компания Fendi, инвестировавшая в восстановление фонтана Треви, и Bulgari, профинансировавшая реставрацию Испанской лестницы, пишет The Guardian.