Guardian: эксперты ЮНЕСКО проанализируют опасность круизных лайнеров для Венеции

Венеция может оказаться в списке объектов культурного насления, которые находятся под угрозой исчезновения, если туда продолжат заходить большие круизные лайнеры, предупреждают эксперты ЮНЕСКО. Этот вопрос планируется поднять на пленарном заседании ЮНЕСКО в конце июля. И если будет принято решение включить её в этот перечень, от итальянского правительства могут потребовать принять срочные меры по охране наследия, сообщает The Guardian.

Венеция может быть включена в список исчезающих объектов культурного наследия, если власти не запретят заходить туда большим круизным лайнерам, предупреждает ЮНЕСКО. Эксперты этого агентства при ООН заявили, что историческому центру Венеции угрожает серьёзная опасность, если не перенаправить лайнеры в другой порт, пишет The Guardian.



ЮНЕСКО планирует обсудить этот вопрос на своём пленарном заседании, которое планируется провести в период с 16 до 31 июля этого года. Эксперты настаивают, что необходимо ввести постоянный запрет на швартовку круизных судов в лагуне и перенаправить их в другой порт, чтобы сохранить исторический центр Венеции.



«Срочно необходимо найти долгосрочное решение. Решение, которое полностью перекроет им доступ в лагуну и позволит перенаправлять их в более подходящие порты в окрестностях», — подчёркивается в заявлении ЮНЕСКО. В случае, если эта инициатива получит поддержку на предстоящей пленарной сессии, от итальянского правительства могут потребовать принять срочные меры, говорится в статье.



В начале июня венецианцы были застигнуты врасплох, когда в город неожиданно вновь зашёл первый после начала пандемии круизный лайнер, несмотря на предыдущие заверения итальянского правительства, что большим судам будет запрещено заходить в исторический центр. Планировалось временно перенаправлять их в промышленный порт Маргера до того момента, как будет построен новый терминал за пределами лагуны.



Соответствующий указ был одобрен нижней палатой итальянского парламента в апреле. Однако потребуется ещё провести серьёзные работы по развитию инфраструктуры, чтобы круизные лайнеры действительно могли швартоваться в порту Маргера вместо Венеции, поясняется в статье.



Тем временем единственным способом для лайнеров зайти в Венецианскую лагуну остаётся канал Джудекка, где в июне 2019 года 13-палубное судно врезалось в пристань и повредило небольшую туристическую лодку, в результате чего пятеро человек пострадали, напоминает автор.



Комментируя заявление ЮНЕСКО, министр культуры Италии Дарио Франческини признал, что эта проблема уже давно витает в воздухе. «Включение Венеции в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения, стало бы серьёзной проблемой для нашей страны, и нельзя больше терять время», — подчеркнул Франческини. Он также призвал правительство «сделать больше» и немедленно предотвратить проход больших судов по каналу Джудекка.



Между тем ряд известных деятелей культуры и искусства, в том числе Мик Джаггер и Тильда Суинтон, также поставили свои подписи под опубликованным недавно открытым письмом, призывая власти Италии принять срочные меры для защиты исторического наследия Венеции и её легендарной лагуны, пишет The Guardian.