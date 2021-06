Sky News: статуи раздора — после массового сноса памятников британское общество в поисках исторического компромисса

Никогда ещё в истории Великобритании памятники не вызывали столько споров и разногласий, констатирует Sky News. Как напоминает телеканал, в прошлом году на фоне антирасистских протестов в стране начали сносить монументы историческим деятелям, связанным с работорговлей. Сегодня общество пришло к мысли, что нужно не сносить старые памятники, а рассказывать о деяниях исторических личностей и устанавливать новые статуи — героям, боровшимся с дискриминацией, отмечается в репортаже. There are moves in the capital and around the country to introduce a wider range of figures from history to street art across the United Kingdom.

Reuters

Мы проходим мимо них каждый день. Но никогда ещё памятники не вызывали столько споров и разногласий. В июне прошлого года, в ходе протестов Black Lives Matter в Бристоле памятник работорговцу был повален жителями города, в котором он вырос. Затем на пустой постамент памятника Эдварду Колстону поднялась темнокожая активистка — эта картина стала символичной. ДЖЕН РЕЙД, активистка: Дело тут не во мне, а в том, почему я там стояла и ради кого я там стояла: ради Джорджа Флойда, всех порабощённых людей — порабощённых Колстоном. И это был… да, это был миг победы. Пропавший из поля зрения на год снесённый памятник был торжественно открыт в музее в эту пятницу. Постамент, тем временем, всё ещё пустует и его будущее теперь в руках комиссии городского совета. Эта комиссия — одна из нескольких, созданных по всей стране. Историк искусства Андреа Эмелайф — член лондонской. Её задача перепроверить произведения искусства на улицах столицы. КОРРЕСПОНДЕНТ SKY NEWS: Речь идёт о сносе памятников и переписывании истории? АНДРЕА ЭМЕЛАЙФ, историк искусства и куратор: Мы точно не хотим переписывать историю. Я, во всяком случае, точно не хочу переписывать историю. Я не думаю, что этот памятник вообще нужно сносить. Я думаю, это важная фигура, и она должна находиться в общественном месте. Но, может быть, стоит дополнить его историю? Нам нужно рассмотреть возможность установить пояснение к памятнику или, может быть, добавить табличек о том, что совершил Черчилль. Существует понимание того, что мы должны прославлять людей, представляющих все сферы жизни. Если они оставили след в истории, они также имеют право на увековечивание своих образов. ЖЕНЩИНА: Это моя бабушка… Это люди вроде Бетти Кемпбелл, пробившей «стеклянный потолок», чтобы стать первым темнокожим директором школы в Уэльсе в 70-х. Бетти умерла в 2017 году, но народное голосование постановило, что теперь ей воздадут почести в виде памятника — к великой радости её семьи. РЕЙЧЕЛ КЛАРК, внучка Бетти Кемпбелл: Это такая честь! Мне кажется, никто из нас ещё до конца не осознал, как это важно на самом деле, и всего значения, которое будет иметь этот памятник. Эти перемены нужны, поскольку они отдают должное вкладу более широких слоёв населения, который либо намеренно, либо подсознательно, либо бессознательно игнорировался. Сегодня прилагаются усилия, чтобы усеять наши улицы ещё большим количеством исторических образов и напомнить нам о невидимых, великих, а иногда и неудобных страницах истории, вызывающих потрясения в современной Британии. Дата выхода в эфир: 7 июня 2021 года

