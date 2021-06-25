Daily Sabah: Турция надеется компенсировать потери туризма за счёт гостей из России и Германии

Турецкая туриндустрия преисполнена оптимизмом, поскольку Россия, Германия и другие страны Европы снимают ограничения на поездки их граждан в Турцию, пишет Daily Sabah. Анкара надеется, что с помощью российских, немецких и других европейских отдыхающих ей удастся компенсировать потери в сфере туризма.
Турция планирует компенсировать потери в сфере туризма с помощью отдыхающих из Германии и России, пишет Daily Sabah.
Отели популярного курорта Анталия готовы возобновить работу после того, как Москва объявила о снятии ограничений на полёты в Турцию.
Представители туристической сферы надеются, что их сектор, являющийся ключевым компонентом турецкой экономики, теперь сможет вернуть часть своих потерь. Сейчас в отрасли преобладает оптимизм, поскольку, по словам многих участников этого рынка, высокий спрос наблюдается не только со стороны России, но и со стороны других европейских стран, которые одна за другой исключают Турцию из своего списка государств с высоким риском заражения COVID-19.
Как заявляют профессионалы в сфере туризма, Анкара уже обошла своих соперников, например, по количеству отдыхающих из Германии, большинство из которых предпочитают курорты Турции, а не её основных конкурентов, таких как Греция и Испания.
Хотя от пандемии пострадали многие турецкие компании, однако по туризму она нанесла особенно болезненный удар. Если в 2019 году туризм привлёк $34,5 млрд и почти 52 млн туристов, то в 2020 году их количество упало на 69%, а доходы упали примерно до $12 млрд.
Турция полагается на прибыль от туризма для удовлетворения своих потребностей в иностранной валюте, поскольку её экономика страдает от двузначной инфляции и от обесценивающейся валюты. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже неоднократно заявлял о том, что сезон этого года имеет решающее значение.
Из-за весеннего всплеска COVID-19 в Турции, когда ежедневное число заражений достигло рекордного уровня в 63 тыс. человек, многие страны предостерегли своих туристов от поездок на турецкие курорты. Великобритания и Франция включили её в свои красные списки, потребовав от туристов, возвращающихся из этой страны, проходить карантин. При этом Россия в апреле вообще приостановила полёты в Турцию.
Поскольку суточный прирост новых случаев серьёзно снизился, так что средний показатель за неделю сейчас составляет 5645 человек, Франция и Германия исключили Турцию из списка стран с высоким риском заражения, а во вторник Москва возобновила рейсы в эту страну. Турецкие телеканалы даже устроили прямую трансляцию прилёта первых россиян.
Туристическая отрасль Турции также надеется, что Великобритания, которая является для Анкары третьим по величине туристическим рынком, также исключит её из своего красного списка, пишет Daily Sabah.
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