Hürriyet Daily News: российские туристы возвращаются в Турцию

Сегодня Россия официально возобновила авиасообщение с Турцией, пишет Hürriyet Daily News. Оно было приостановлено с 15 апреля из-за опасений в связи с распространением коронавируса. Теперь ограничения сняты: ожидается, что только за 22 июня в Турцию прибудут 12 тысяч россиян на 144 самолётах, а до конца года в стране ожидают до 7 млн туристов из России.
Сегодня первая группа российских туристов прибыла в Анталию, после того как Россия возобновила воздушное сообщение с Турцией, сообщает Hürriyet Daily News. Ожидается, что в этом году Турцию посетят примерно 7 млн россиян.
Издание напоминает, что 15 апреля Россия временно отменила рейсы в Турцию из-за опасений, связанных с распространением коронавируса. На прошлой неделе в Турцию прибыла российская делегация: она осмотрела туристические объекты в Анталии и оценила меры предосторожности, принятые турецкой стороной.
В результате ограничения на полёты были сняты, пишет Hürriyet Daily News: самолёты с российскими самолётами отправились в Турцию. Ожидается, что за 22 июня на территорию страны прибудет 12 тыс. россиян на 144 самолётах. Российские турагентства сообщают, что спрос на путешествия в Турцию среди российских граждан очень высок. По словам главы ассоциации российских туроператоров Майи Ломидзе, сразу после извещения о восстановлении авиасообщения в российские турагентства поступили тысячи звонков от туристов.
Как отмечает издание, Турция является одним из основных направлений для российских туристов. В прошлом году страну посетило 2,1 млн россиян, а в 2019 году — почти 6 млн. Доля российских туристов составила 12% от всех иностранцев. Что же касается этого года, то с января по апрель в Турцию приехало 317 тыс. туристов из России.
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