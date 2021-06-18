24 канал: киевское метро спрячет от пассажиров таблички «Сделано в России»

Руководство киевского метрополитена собирается переместить таблички в вагонах подвижного состава с надписью «Сделано в России». Как передаёт «Телеканал новин 24», на данный шаг предприятие «Киевский метрополитен» решилось из-за того, что «немало патриотически настроенных пассажиров», которые пользуются метро, пытаются испортить или сорвать таблички.

В метро Киева сообщили, что рассматривают вопрос перемещения табличек в вагонах с надписью «Сделано в России», поскольку пассажиры постоянно пытаются их сорвать или испортить. Как пишет «Телеканал новин 24», сейчас в распоряжении коммунального предприятия «Киевский метрополитен» 726 вагонов, которые в разные годы были изготовлены в России. Таблички, на которых написано страна-производитель должны быть на вагонах по правилам технической эксплуатации.

Как отмечает издание, «немало патриотически настроенных пассажиров», которые пользуются киевским метро, пытаются испортить или сорвать такие таблички. Кто-то, к примеру, написал нецензурное слово и указал стрелочкой к слову «Россия».

Как рассказали в метрополитене, 135 вагонов, которые когда-то привезли из России уже существенно переделали на Крюковском вагоностроительном заводе — «это фактически являются конструктивно новыми единицами транспорта». Впрочем, почти 600 единиц считаются российскими.

«Наше предприятие рассмотрит вопрос об изменении мест размещения этих табличек», — заявили в метрополитене.