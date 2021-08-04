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СТРАНА: украинские военные испытали турецкие беспилотники Bayraktar

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные провели испытания беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства. Как передаёт «СТРАНА», во время испытаний аппараты успешно выполнили полёты с применением современных средств радиоэлектронной борьбы.
СТРАНА: украинские военные испытали турецкие беспилотники Bayraktar
Facebook

Испытательная бригада сотрудников украинского Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники провела исследовательские испытания беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства. Испытания прошли по поручению военного руководства Украины. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ. 

В Генштабе отчитались, что во время испытаний по разработанным специалистами института полётным заданиям, программе и методикам испытательная бригада НИИ и экипажи воздушных сил Вооружённых сил Украины успешно выполнили полёты с применением современных средств радиоэлектронной борьбы.

Как напоминает издание, осенью 2018 года Украина и Турция подписали соглашение о приобретении турецких оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2. В марте 2019 года первые из них были переданы Вооружённым силам Украины.
 
В апреле текущего года Украина заключила новое соглашение о закупке партии беспилотников. А в середине июля Военно-морским силам Украины передали первый турецкий ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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