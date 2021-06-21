Корреспондент: Кулеба рассказал, как Киев будет защищаться от России турецкими беспилотниками

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет использовать турецкие беспилотники Bayraktar как «фактор сдерживания российской агрессии, в том числе в Донбассе». Как пишет «Корреспондент», дипломат добавил, что если Россия всё же начнёт масштабную операцию против Украины или перейдёт в атаку, Киев применит БПЛА для защиты своей территории.
Дроны Bayraktar TB2 турецкого производства будут использоваться Украиной как «фактор сдерживания российской агрессии, в том числе в Донбассе». Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Россия подумает дважды, перед тем как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины. Это касается не только БПЛА, но и любого другого приобретённого нами вооружения. Однако если Россия всё же начнёт масштабную операцию против Украины или перейдёт в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории», — подчеркнул дипломат.
При этом Кулеба отметил, что Анкара придерживается единой позиции по поставкам Киеву БПЛА, несмотря на давление Москвы.
«Турция не стала прогибаться под давлением России. Турция — государство, которое уважает себя и пользуется уважением других. Соглашение благоприятно для обеих сторон», — сказал украинский министр.
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