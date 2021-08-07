Bild: до ломоты в зубах — газовый конфликт с Россией грозит немцам холодной зимой

В августе «Газпром» планирует завершить строительство «Северного потока — 2» и уже вскоре пустить по нему газ в Германию, Австрию и Чехию, пишет Bild. Но введению маршрута в эксплуатацию может помешать то обстоятельство, что по нормам ЕС одна и та же компания не может быть одновременно оператором трубопровода и поставщиком по нему голубого топлива. Однако Москва, по-видимому, нашла способ обойти эту «юридическую загвоздку», рассказывает немецкое издание.

Уже в этом месяце Россия планирует завершить строительство «Северного потока — 2» и после этого пустить по нему газ в Германию, Австрию и Чехию, пишет Bild. Но этому может помешать одна «юридическая загвоздка». Дело в том, что по нормам ЕС оператором трубопровода и поставщиком по нему голубого топлива не может быть одна и та же компания. А в случае с «Газпромом» это как раз так, отмечает автор статьи Юлиан Рёпке.

И российский концерн не собирается ничего менять, а напротив, оспаривает процедуру разделения в немецких и европейских судах. Впрочем, шансы на успех у него очень малы, считает издание. В то же время Кремль, по-видимому, собирается добиться сертификации «Северного потока — 2» «болезненным путём». Если трубопровод по дну Балтийского моря не будет запущен в эксплуатацию, то газ в Европу не будет поставляться и по другим маршрутам.

Второго августа «Газпром» объявил о том, что с октября не будет поставлять голубое топливо в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Но эти поставки для ФРГ жизненно необходимы, подчёркивает Рёпке. В 2020 году по этому маршруту немцы получили 30 млрд кубометров газа, который использовался для отопления зимой. К слову, Россия не собирается увеличивать и транзит через Украину. Да и в целом Кремль сократил объём поставок по этому маршруту. По сравнению с первым кварталом 2019 года за тот же период в 2021-м они упали на 22%.

Эксперты считают, что таким образом Кремль пытается «шантажировать» ЕС и Германию, чтобы, когда наступит зима и цены на энергоносители снова вырастут, а газовые хранилища опустеют, добиться сертификации в экстренном порядке. До недавних пор такой ужасный сценарий был невозможен, ведь резервуары в Германии, Австрии и Чехии были заполнены практически на 90%. Сейчас же объём хранящегося в них голубого топлива достиг тревожно низкого уровня: 51% — в Германии, 36% — в Австрии и 57% — в Чехии.

Из-за создания искусственного дефицита цены на газ в Европе за последние годы увеличились практически в пять раз, продолжает издание. Это показывает, что независимо от того, будет или не будет запущен «Северный поток — 2», энергопоставки из России всё равно будут обходиться немцам очень дорого, хотя сторонники строительства трубопровода годами утверждали обратное. «Если же в противостоянии с Москвой политики в Берлине будут настаивать на соблюдении европейского права, нам грозит газовая война. А так как Германия зависит от России, этот конфликт может привести к тому, что для миллионов немцев эта зима выдастся холодной до ломоты в зубах», — заключает Рёпке.