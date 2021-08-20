Надежды не оправдались: Ecocnomist подвёл итоги отношений Москвы и Берлина эпохи Меркель

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Fox News: американские студенты обожают Камалу Харрис, но не имеют понятия о её политике Fox News
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Le Figaro: в отличие от других европейских стран у Украины не случилось медового месяца с Байденом Le Monde
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Глава Марий Эл ввёл режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами
Власти республики Марий Эл ввели режим ЧС в регионе из-за ситуации с лесными пожарами.
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Мурашко заявил об участившихся случаях COVID-19 среди детей
Из-за того, что COVID-19 стал агрессивнее, дети на сегодняшний день стали инфицироваться чаще, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
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Агент Лунёва отреагировал на слухи о предложении «Зенита» по аренде голкипера
Антон Смирнов, агент российского голкипера немецкого «Байера» Андрея Лунёва, отреагировал на слухи о том, что петербургский «Зенит» предлагал вратарю вернуться в клуб на правах аренды.
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В МИД Испании прокомментировали ситуацию с заходом российских кораблей
Испания не отказывала кораблям из России в заходе в порт Сеуты. Как сообщили в МИД страны, российская сторона не предоставила необходимую для входа документацию.
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В Татарстане вечером 20 августа ожидается гроза
В Гидрометцентре Татарстана предупредили о надвигающейся вечером 20 августа грозе.
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В Ленобласти в выходные ожидаются ливни и грозы
В ГУ МЧС по Ленинградской области предупредили граждан о ливнях и грозах, которые ожидаются в регионе 21 и 22 августа.
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Российский тренер Чернышов рассказал, как возглавил футбольный клуб из Индии
Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, как возглавил индийскую команду «Мохаммедан».
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Путин и Токаев обсудят в Москве ситуацию в Афганистане
Президент России Владимир Путин в субботу, 21 августа, встретится в Москве с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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Британия ввела ограничения в отношении семи сотрудников ФСБ России
Британия ввела ограничения в отношении семи граждан России: их внесли в список, связанный с «химическим оружием». Как утверждается в документе, речь идёт о сотрудниках Федеральной службы безопасности.
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Синхронистка Колесниченко будет выступать в паре с Субботиной после ухода Ромашиной
Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, с кем будет выступать трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко после завершения карьеры Светланой Ромашиной.
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Лукашенко заявил о стабилизации политической ситуации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что общественно-политическая ситуация в стране во многом стабилизировалась, но по-прежнему остаётся непростой.
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Полное завершение оснащения военкоматов запланировано в 2023 году
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России Евгений Бурдинский заявил, что полное оснащение военкоматов современной техникой планируется завершить в 2023 году.
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Вирусолог выразил мнение об антиковидной вакцине в виде назального спрея
Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН, профессор-вирусолог доктор биологических наук Александр Чепурнов рассказал о возможных преимуществах антиковидной вакцины в виде назального спрея.
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Вице-президент FIG подал дополнительный протест по поводу судейства на ОИ
Руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин сообщил, что первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
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Вирусолог Чепурнов назвал особенность штамма «дельта» COVID-19
Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с распространением штамма «дельта» COVID-19 и рассказал о его особенности.
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Названы самые популярные биодобавки в России
Аналитики платформы автоматизации маркетинга Mindbox выяснили, какие добавки в России пользуются наибольшим спросом.
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Специалист по вакцинам объяснил возможное отсутствие антител после прививки от COVID-19
Директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорь Красильников объяснил возможное отсутствие антител после прививки от COVID-19.
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Канчельскис рассказал о главных качествах Карпина
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о главных качествах нового тренера национальной команды Валерия Карпина.
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В Севастополе линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников и выпускников
В Севастополе из-за пандемии коронавируса торжественные линейки по случаю 1 Сентября пройдут для учеников первых классов и выпускников.
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В «Одноклассниках» пройдёт Всероссийский экспертный марафон по ипотеке
В социальной сети «Одноклассники» пройдёт Всероссийский экспертный марафон по ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
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В Роспотребнадзоре предупредили о повышенной активности клещей в Крыму
Эксперты Роспотребнадзора заявили о высокой активности клещей на территории Крымского полуострова.
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Риелторы раскрыли способы сэкономить при покупке загородного дома
Приобретение загородного дома обойдётся дешевле в случае, если покупатель воспользуется ипотечными программами, выкупит залоговое жильё или примет участие в торгах, утверждают риелтор агентства недвижимости Sever Group Денис Коденко и руководитель агентства недвижимости «Стрижи» Лейла Рудь.
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Проекты RT к 75-летию Победы завоевали четыре награды Red Dot Award
Документальные цифровые проекты RT, приуроченные к 75-летию Победы, завоевали четыре награды в области дизайна и бренд-коммуникаций Red Dot Award.
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Путин назвал Германию одним из основных экономических партнёров России
Российский лидер Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле заявил, что Германия остаётся для России одним из основных торгово-экономических партнёров в мире.
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В «Росатоме» назвали контролируемой ситуацию в Сарове, рядом с которым горит заповедник
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв назвал контролируемой ситуацию в Сарове Нижегородской области, где ранее был введён режим ЧС из-за пожара в заповеднике в близлежащей Мордовии.
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В ОКР назвали неаргументированной позицию FIG по судейству художественной гимнастики на ОИ
Руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин считает неаргументированными ответы Международной федерации гимнастики (FIG) по судейству соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
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Медики Подмосковья спасли мужчину, сломавшего позвоночник после прыжка в воду
В Подмосковье врачам удалось спасти мужчину, который сломал позвоночник в результате неудачного прыжка в воду.
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Президент Монголии примет участие в ВЭФ
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в онлайн-формате примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, которое запланировано на 3 сентября.
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Под Керчью начали строить искусственную дамбу для предотвращения подтоплений
На реке Булганак под Керчью начали возведение искусственной дамбы в целях предотвращения подтоплений.
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Алексеев готов продолжать работать главным тренером женской сборной России по гандболу
Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев ответил на вопрос о продолжении работы с национальной командой.
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Эксперт рассказал о способах ускорить работу смартфона
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал, что можно сделать в случае, если телефон стал работать медленнее обычного.
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Лукашенко: Запад не прекратит вести закулисную войну против Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страны Запада никогда не прекратят вести скрытую закулисную войну против Белоруссии.
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Корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» вошёл в состав ВМФ России
Корабль противоминной обороны (ПМО) «Георгий Курбатов» вошёл в состав Балтийского флота России.
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Экс-игрок «Спартака» Баженов заявил, что у российского футбола плохой уровень
Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров и уровне российского футбола.
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В России за первое полугодие из-за утраты доверия уволены 300 чиновников
В Генпрокуратуре России сообщили, что за первое полугодие 2021 года в связи с утратой доверия были уволены 300 чиновников.
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СМИ: Киев создаёт рабочую группу по «нейтрализации угроз» «Северного потока — 2»
Украинские власти создают рабочую группу для «нейтрализации угроз национальной безопасности» после запуска «Северного потока — 2».
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СЭ: контракт Бека-Бека с «Локомотивом» будет рассчитан на пять лет
Стали известны подробности возможного перехода полузащитника Алексиса Бека-Бека из французского «Кана» в московский «Локомотив».
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Режим ЧС введён в Пермском крае из-за засухи
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о введении на территории региона режима ЧС в связи с засухой в мае — июне текущего года.
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Меркель прибыла с визитом в Москву
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в Москву.
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Колесниченко заявила, что продолжит карьеру
Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что приняла решение о продолжении карьеры.
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Российские вузы предоставят иностранным студентам возможность вакцинироваться
Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что российские вузы предоставят возможность сделать прививку от коронавируса иностранным студентам.
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Терапевт Корягина перечислила правила поведения в жару
Главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина рассказала о правилах поведения в жару, в том числе для граждан с хроническими заболеваниями.
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Надаль досрочно завершил сезон и пропустит US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что текущий сезон для него досрочно завершён.
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Военные участвуют в подготовке к этапу конкурса «Тактический стрелок» под Рязанью
В стрелковых галереях огневого городка учебного центра Сельцы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова продолжается подготовка к международному этапу конкурса «Тактический стрелок».
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Иностранным студентам разрешат въезжать в Россию для продолжения обучения
В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что иностранным студентам разрешат въезд в Россию для продолжения обучения, правила въезда разработаны и будут утверждены в ближайшее время.
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Источник: «Зенит» предлагал Лунёву вернуться на правах аренды, но голкипер отказал клубу
Петербургский футбольный клуб «Зенит» предлагал российскому вратарю немецкого «Байера» Андрею Лунёву вернуться на правах аренды, но тот отказался.
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СК обвинил пару сатанистов из Подмосковья в ритуальных убийствах
Следственный комитет предъявил обвинения Андрею Трегубенко и Ольге Большаковой, которые подозреваются в совершении ритуальных убийств в Карелии и Ленинградской области. Также предъявлены обвинения двум их сообщникам в убийстве — Александру и Татьяне Перевозчиковым–Хмурым.
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Курс евро поднялся выше 87 рублей
Курс евро во время торгов на Московской бирже превысил 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Предпринимателям Москвы одобрили более 1 млрд рублей в 2021 году в виде грантов
Предпринимателям столицы с начала этого года одобрили 1 млрд 53 млн рублей в виде субсидий и грантов.
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В FIG отказались предоставить судейские протоколы по итогам выступления сестёр Авериных
Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась предоставить протоколы по итогам выступления россиянок Дины и Арины Авериных в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.