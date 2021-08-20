Надежды не оправдались: Ecocnomist подвёл итоги отношений Москвы и Берлина эпохи Меркель

За 16 лет на посту канцлера Германии Ангелы Меркель отношение к Москве в Берлине сменилось с надежды на демократические преобразования разочарованием, пишет The Economist. Как отмечает издание, разочарован не только Берлин — ожидания Москвы, что Германия поможет убедить Европу относиться к России на равных, также не оправдались.

В 2005 году, когда Ангела Меркель заняла пост канцлера Германии, западные лидеры возлагали большие надежды на то, что Россия откажется от полуавторитарного режима в пользу либеральной демократии. За четыре года до этого, выступая с речью на немецком языке в Бундестаге, президент Владимир Путин назвал Россию «дружелюбной европейской страной». Как пишет The Economist, предшественник Меркель Герхард Шрёдер настолько «сдружился» с Путиным, что незадолго до того, как покинул пост канцлера, одобрил строительство газопровода из России в Германию через Балтийское море. Берлин собирался стать крупнейшим торговым партнёром Москвы.

Однако, как отмечает издание, 16 лет спустя ожидания обеих сторон не оправдались. Германия представляла себе более либеральную Россию, а Россия, в свою очередь, надеялась, что в Берлине помогут убедить Брюссель относиться к Москве как к равной и создать зону свободной торговли от Лиссабона до Владивостока.

20 августа, всего за несколько недель до того, как покинуть пост канцлера, Меркель проведёт переговоры с Путиным в Москве, «чтобы попрощаться с лидером, к которому она прониклась глубоким недоверием». При этом Путин попрощается с основным переговорным партнёром среди западных лидеров.

Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию в Афганистане и почти достроенный газопровод «Северный поток — 2», который издание называет «пятном на наследии» Меркель. Канцлер, которая обычно умеет уравновешивать конкурирующие интересы, недооценила, насколько он «расстроит Америку и Украину». Там опасаются, что трубопровод изолирует Украину и сделает Европу ещё более зависимой от российских энергоресурсов. После переговоров в Москве Меркель отправится в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет The Economist, эксперты расходятся во мнении, что стало поворотным моментом в отношениях Германии и России: «аннексия» Крыма* в 2014 году, взлом компьютерных сетей бундестага под руководством Кремля в 2015 году или убийство в 2019 году бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в берлинском парке. Однако у них нет сомнений в том, что «последней каплей» стало отравление блогера Алексея Навального в 2020 году, ответственность за которое в Европе возложили на Россию.

«Отношения Германии и России находятся на самой низкой точке со времён окончания холодной войны, и они будут ухудшаться и дальше», — заявил руководитель исследований Восточной Европы, России и Центральной Азии Германского общества внешней политики Штефан Майстер. Эксперт полагает, что Путин, который использует конфликт с Западом для поддержки своего режима, станет ещё более авторитарным и усилит давление на российские СМИ и неправительственные организации.

По словам генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, Москва не заинтересована в росте напряжённости в отношениях с Берлином. Кремль рассчитывает на преемственность политики Меркель, если следующим канцлером станет кандидат от её партии Армин Лашет. Однако если пост займёт кандидат от партии зелёных Анналена Баербок, которая выступает против «Северного потока — 2», российско-немецкие отношения, вероятно, ужесточатся. Как бы то ни было, полное надежд время, когда во главе Федерального правительства Германии стоял Шрёдер, который однажды назвал Путина «демократом чистой воды», давно ушло, полагает The Economist.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

