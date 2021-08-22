Das Erste: Меркель успокоила Зеленского — газ нельзя использовать как геополитическое оружие

Во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев украинский президент Владимир Зеленский выразил беспокойство по поводу того, что Россия может использовать свои газовые поставки в Германию как геополитическое оружие, сообщает Das Erste. Но глава ФРГ его успокоила, заверив, что сейчас ведутся переговоры о продлении транзита голубого топлива через Украину.
Во время своего визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление энергетического партнёрства с Украиной. Украинский президент Зеленский поделился своими опасениями, что Россия может использовать свои газовые поставки в Германию как геополитическое оружие. Канцлер Меркель этому возразила и напомнила, что сейчас идут переговоры о продлении договоров о транзите газа через Украину.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии:Мы с американцами придерживаемся единого мнения, что газ нельзя использовать как геополитическое оружие. И это отразится на принятии решения о продлении этого договора, договора о транзите газа через Украину. И чем быстрее оно будет принято, тем лучше.
Российский президент Владимир Путин в понедельник, 23 августа, примет участие в открытии военно-технического форума «Армия-2021» и отдаст команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флот (ВМФ) России сразу на трёх верфях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года, нужно обсуждать продление соглашения. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации вокруг 27-летнего центрального защитника Самуэля Жиго, у которого в следующем году заканчивается контракт с красно-белыми.
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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров и заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировали в беседе с RT заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве о том, что Германия может ввести санкции против России, если Москва попытается использовать «Северный поток — 2» как оружие.
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