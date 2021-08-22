Das Erste: Меркель успокоила Зеленского — газ нельзя использовать как геополитическое оружие

Во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев украинский президент Владимир Зеленский выразил беспокойство по поводу того, что Россия может использовать свои газовые поставки в Германию как геополитическое оружие, сообщает Das Erste. Но глава ФРГ его успокоила, заверив, что сейчас ведутся переговоры о продлении транзита голубого топлива через Украину.

Во время своего визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление энергетического партнёрства с Украиной. Украинский президент Зеленский поделился своими опасениями, что Россия может использовать свои газовые поставки в Германию как геополитическое оружие. Канцлер Меркель этому возразила и напомнила, что сейчас идут переговоры о продлении договоров о транзите газа через Украину.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Мы с американцами придерживаемся единого мнения, что газ нельзя использовать как геополитическое оружие. И это отразится на принятии решения о продлении этого договора, договора о транзите газа через Украину. И чем быстрее оно будет принято, тем лучше.

Дата выхода в эфир 22 августа 2021 года.