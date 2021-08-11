Spiegel: новый советник Блинкена по энергетике помешает России использовать «Северный поток — 2» в геополитической борьбе

Госсекретарь США назначил старшим советником по энергетической безопасности известного противника «Северного потока — 2» Амоса Хохштейна, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Теперь дипломат должен позаботиться о том, чтобы Россия не смогла использовать свои запасы энергетических ресурсов как инструмент давления или оружие в геополитической борьбе, заявил Энтони Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил старшего советника по энергетической безопасности, который должен позаботиться о «сокращении рисков» в связи с германо-российским газопроводом «Северный поток — 2», сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Назначение дипломата Амоса Хохштейна подчёркивает решимость правительства США удержать Россию от использования её энергетических запасов в качестве геополитического оружия, заявил Блнкен в Вашингтоне во вторник.

По его словам, Хохштейн позаботится о том, чтобы Украина и восточные страны НАТО и ЕС получили надёжное и стабильное будущее в энергетике. Хохштейн придерживается критической позиции в отношении России. В администрации бывшего президента США Барака Обамы он работал в Госдепе в качестве специального посланника по международным энергетическим вопросам. С 2017 года он работал на энергетическую компанию в частном секторе.

В продолжавшемся годами споре вокруг германо-российского газопровода через Балтийское море Берлин и Вашингтон в июне достигли прорыва: они обнародовали совместное заявление, в котором пообещали поддержку Украине, отмечает издание. Германия, среди прочего, обязалась использовать все возможности своего влияния, чтобы обеспечить продление истекающего в 2024 году соглашения о транзите российского газа через Украину ещё на десять лет. По словам Блинкена, Хохштейн приложит все усилия для реализации этого соглашения.

Как напоминает немецкий журнал, практически завершённый газопровод через Балтийское море должен поставлять российский газ в Германию в обход Украины, зависимой от доходов, получаемых от газового транзита. США на протяжении многих лет жёстко критиковали «Северный поток — 2» и всегда выступали против этого проекта.

Свою позицию американцы аргументируют тем, что из-за этого газопровода Германия становится слишком зависимой от России. Однако США также заинтересованы в том, чтобы самим продавать свой собственный природный газ. Бывший американский президент Дональд Трамп в споре вокруг газопровода успешно настаивал на том, чтобы европейцы взяли на себя обязательство покупать сжиженный газ из США.

Критики считают «Северный поток — 2» геополитическим проектом России, угрожающим энергетической безопасности Европы. Обеспокоенность по этому поводу выражают как США, так и пока ещё остающиеся транзитёрами российского газа страны, такие как Украина, напоминает немецкий журнал Der Spiegel.