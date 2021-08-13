Главред: Украина и США работают над планом Б на случай прекращения транзита российского газа

В Киеве хотели бы увидеть хотя бы примерные планы по диалогу Германии с Россией относительно вопроса дальнейшей прокачки газа по украинской ГТС, поскольку от Москвы можно ожидать чего угодно, заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. Как передаёт «Главред», она также добавила, что Меркель не может гарантировать продолжение транзита российского газа, поэтому Украина вместе с США уже работают над дополнительным сценарием в том случае, если Россия откажется от прокачки газа в будущем.

На данный момент нет конкретного решения по вопросу продолжения транзита газа из России на Украину: никто не знает, как в следующий момент поведёт себя Москва, считает советник министра энергетики Елена Зеркаль. Как передаёт «Главред», она добавила, что в Киеве хотели бы увидеть конкретные планы договорённостей Берлина и Москвы по газовому вопросу и сценариям по «Северному потоку — 2», однако уже идёт работа с США над альтернативным сценарием, который Владимир Зеленский обсудит с Джо Байденом.

«Наработанного решения ещё нет, так как есть то, что называется elephant in the room, это Россия. Как себя будет вести Россия этой зимой, никто не знает, думаю, что канцлер не исключение. Многое зависит от России, и гарантировать поставку российского газа через территорию Украины не может никто, потому что мы знаем практику прерывания транзитов, мы знаем, как соблюдают контракты, мы знаем, что цивилизованный подход не присущ Российской Федерации в отношениях с Украиной. Что Меркель нам может гарантировать — не знаю», — заявила Зеркаль.

По её словам, в Киеве хотели бы увидеть хотя бы примерные планы по диалогу Германии с Россией относительно вопроса дальнейшей прокачки газа по украинской ГТС. Украина с США уже работают над дополнительным сценарием в том случае, если Россия откажется от транзита газа в будущем.

«Надеюсь, что мы увидим какие-то конкретные наработки в отношении того, как будет проходить диалог, кому она это поручает, как она видит возможность использования фондов, что они собираются делать для того, чтобы обеспечить применение норм европейского законодательства к «Северному потоку». Мы сейчас этот сценарий (если Россия откажется от транзита газа по украинской ГТС) отрабатываем с американцами, это будет предметом дискуссии во время визита президента и министра энергетики в США», — подчеркнула Зеркаль.