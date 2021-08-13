Главред: Украина и США работают над планом Б на случай прекращения транзита российского газа
На данный момент нет конкретного решения по вопросу продолжения транзита газа из России на Украину: никто не знает, как в следующий момент поведёт себя Москва, считает советник министра энергетики Елена Зеркаль. Как передаёт «Главред», она добавила, что в Киеве хотели бы увидеть конкретные планы договорённостей Берлина и Москвы по газовому вопросу и сценариям по «Северному потоку — 2», однако уже идёт работа с США над альтернативным сценарием, который Владимир Зеленский обсудит с Джо Байденом.
«Наработанного решения ещё нет, так как есть то, что называется elephant in the room, это Россия. Как себя будет вести Россия этой зимой, никто не знает, думаю, что канцлер не исключение. Многое зависит от России, и гарантировать поставку российского газа через территорию Украины не может никто, потому что мы знаем практику прерывания транзитов, мы знаем, как соблюдают контракты, мы знаем, что цивилизованный подход не присущ Российской Федерации в отношениях с Украиной. Что Меркель нам может гарантировать — не знаю», — заявила Зеркаль.
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