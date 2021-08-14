Gazeta Wyborcza: зима поможет России вынудить Европу одобрить запуск «Северного потока — 2»

Россия нарочно вызвала дефицит газа, чтобы поставить европейцев перед выбором: мёрзнуть зимой и при этом платить втридорога или срочно дать согласие на эксплуатацию «Северного потока — 2», считает польский журналист Вацлав Радзивинович. В издании Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что цены на газ подскочили так сильно, что переживать Москве на счёт падения объёмов экспорта уж точно не приходится.

В конце июля «Газпром» перестал наполнять «газовые склады» в Европе, в которых он обычно в летний период скапливал профицит, делая тем самым запасы на зиму, когда спрос на это топливо самый высокий. Однако сейчас он поступает совершенно наоборот. Он уже начал качать газ из этих подземных «копилок» на нужды своих клиентов. Согласно экспертным оценкам, уже на настоящий момент европейские «газовые склады» наполовину пусты, хотя в то же самое время год назад они были заполнены на 90%. Сезон накопления газа в европейских складах заканчивается через два месяца, потому что вместе с приходом холодов Старый континент не только тратит весь газ, поставляемый ему на обычной основе, но и берёт топливо из запасов. До конца октября эти склады невозможно будет наполнить, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.

В статье он рассказывает, что к счастью «Газпрома» 5 августа дело дошло до аварии на заводе по подготовке конденсата в Новом Уренгое. В результате взрыва газа одна технологическая линия сгорела полностью, а вторая была повреждена. Затем «Газпром» объявил о необходимости ограничения добычи. Следовательно, объём пересылаемого ямальским газопроводом газа из России в Германию через территорию Белорусии и Польши был серьёзно ограничен, вплоть до 50%, и привёл к рекордному росту цен.

«Сегодня оптовики платят за газ вдвое больше, чем поляки за газ, который компания PGNIG поставляет в их дома. Когда Европа начинает чувствовать газовый голод, на рынке возникает паника. Россияне, как никогда раньше, именно в летний период стали активно заполнять собственные подземные газовые склады», — подчёркивает Радзивинович.

Он обращает внимание на то, что россияне нисколько не переживают из-за снижения экспорта, потому что на резком росте цены на газ Россия и так заработает куда больше, чем потеряет. Москва также не боится конкуренции со стороны США в плане поставок СПГ в Европу, потому что американцы уже сделали ставку на азиатский рынок, где они продают его дороже.

«Следовательно, Россия в состоянии поставить европейцев перед выбором: или им придётся мёрзнуть зимой и платить втридорога или быстрее согласиться с эксплуатацией «Северного потока — 2», чтобы не страдать от дефицита газа», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.