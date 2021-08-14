Gazeta Wyborcza: зима поможет России вынудить Европу одобрить запуск «Северного потока — 2»
В конце июля «Газпром» перестал наполнять «газовые склады» в Европе, в которых он обычно в летний период скапливал профицит, делая тем самым запасы на зиму, когда спрос на это топливо самый высокий. Однако сейчас он поступает совершенно наоборот. Он уже начал качать газ из этих подземных «копилок» на нужды своих клиентов. Согласно экспертным оценкам, уже на настоящий момент европейские «газовые склады» наполовину пусты, хотя в то же самое время год назад они были заполнены на 90%. Сезон накопления газа в европейских складах заканчивается через два месяца, потому что вместе с приходом холодов Старый континент не только тратит весь газ, поставляемый ему на обычной основе, но и берёт топливо из запасов. До конца октября эти склады невозможно будет наполнить, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.
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