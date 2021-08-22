Одни розы и никаких уступок — Der Spiegel об «отрезвляющей прощальной встрече» Путина и Меркель

Прощальная встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Кремля Владимира Путина прошла в дружелюбной атмосфере, пишет Der Spiegel. Глава ФРГ получила букет из роз, но за доброжелательностью президента России скрывалась непреклонность. В диалоге со своим немецким коллегой он не пошёл ни на какие уступки, а только давал отповедь и озвучивал «вечные упрёки» в сторону Запада, рассказывает автор статьи Кристина Хебель.

Во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель получила букет с розами и много комплиментов, пишет Der Spiegel. «Но цветы и дружелюбный приём в парадном зале не могут скрыть того, насколько фундаментальными стали различия в мировоззрениях двух политиков», отмечает автор статьи Кристина Хебель.

Глава ФРГ была напряжённой и скованной, на похвалу реагировала безучастно, продолжает издание. Она потребовала освободить российского блогера Алексея Навального, но Путин лишь смотрел на потолок, когда Меркель говорила на эту тему. Для него Навальный — обычный преступник, нарушивший определённые правила. Единственное новшество — наряду с «этим блогером» и «берлинским пациентом» его лексикон пополнился выражением «этот фигурант».

Глава Кремля стоял на трибуне уверенно, широко расставив ноги, пишет Der Spiegel. Он призвал Запад уважать решения российского суда. И это была не единственная отповедь, которую в этот день получила Меркель. Путин даже не согласился помочь трём немецким неправительственным организациями в России, которые попали в список нежелательных. Он в очередной раз подчеркнул, что не потерпит вмешательств и поучений извне. В том числе и в ситуации с Белоруссией.

Канцлер также выразила беспокойство по поводу происходящего в Донбассе, где из-за несоблюдения перемирия обеими сторонами продолжают умирать люди. В ответ Путин повторил свои «вечные упрёки» в адрес Киева и призвал Меркель оказать влияние на украинского президента Владимира Зеленского. С ним глава ФРГ встретится в воскресенье, напоминает издание.

Сам глава Кремля гораздо охотнее говорил о торговых отношениях России и Германии, скором завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». Призвал признать как реальность захват «Талибаном»* власти в Афганистане и не пытаться навязывать стране свои ценности. В своей речи он намекнул на травматический для СССР опыт вывода оттуда своих войск, причём сделал это для того, чтобы раскритиковать Запад, считает журналист. Также Путин призвал к проведению международных переговоров по борьбе с терроризмом. Меркель же в свою очередь сказала, что разочарована тем, как развиваются события в южноазиатской стране, и попросила Путина о поддержке в спасении афганских помощников бундесвера.

Это была «отрезвляющая прощальная встреча», которая показала, как сильно различаются позиции России и Германии, констатирует Хебель. Но Меркель подчеркнула, что, несмотря на разногласия, всё же лучше продолжать переговоры: «Отсутствие диалога — это не решение». «Любой маленький прогресс может быть важен. Но трудности, которые нам предстоит преодолеть, очень большие», — подчеркнула уходящая глава ФРГ.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.