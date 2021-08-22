Focus: по вине Меркель путь афганским помощникам бундесвера в Германию преградил «бюрократический паркур»

Местное население десятилетиями помогало бундесверу проводить операцию в Афганистане, но, когда талибы перешли в наступление, никто не озаботился их судьбой, негодует колумнист Focus Ян Фляйшхауер. По его словам, созданный в Германии «абсурдный бюрократический паркур» мешает людям попасть в страну. И канцлер ФРГ Ангела Меркель ничего с этим не делает, хотя Конституция её к этому обязывает, подчёркивает журналист.

Нам обязательно нужно поговорить про Афганистан. После вывода войск союзников, талибы* захватили контроль над страной за несколько дней. У этого были предпосылки, и всё же немецкое правительство не спешило эвакуировать своих помощников среди местных и граждан Германии. Многие считают, что всё было сделано слишком поздно. Как считаете Вы?

ЯН ФЛЯЙШХАУЕР, колумнист Focus: Как говорится, провал грандиозный. Это, пожалуй, самая большая внешнеполитическая катастрофа на моей памяти. И теперь возникает вопрос: «Кто виноват?» В ведомстве канцлера говорят, что спецслужбы Германии их не предупредили: всех удивило, когда Кабул был захвачен. Министерство иностранных дел винит Министерство обороны. Министерство внутренних дел радуется, что никто не винит его. Что же. У меня-то, конечно, есть виноватый.

Да, конечно. Говорите. Кто, по Вашему мнению, виноват?

ЯН ФЛЯЙШХАУЕР: Вы знаете, что я строго придерживаюсь Конституции. Каждый день держу её под мышкой, бегая по району. И в ней говорятся определённые вещи о полномочиях канцлера устанавливать директивы. Я думаю, причина, по которой бундесвер перестал воевать, когда американцы расправили паруса, понятна всем. Но у многих вызывает недоумение, почему мы не побеспокоились о тех людях, которые верно служили нам 20 лет, о водителях, поварах, переводчиках, помощниках, почему мы не вывезли их из страны, чтобы спасти от террора талибов.

Как такое может быть, ведь этих людей не так много?! Даже если считать их семьи. И сейчас везде пишут, как талибы ходят от одной двери к другой, вытаскивают наружу людей. И им ещё повезёт, если с ними не расправятся прямо там, на месте. Самую резонансную историю по этому поводу я прочёл в Süddeutsche. Это была передовица о том, какой абсурдный бюрократический паркур мы создали, чтобы помешать людям попасть в Германию. Или канцлер не читает газеты, или ей никто об этом не говорил?! В любом случае она позволяет всему этому происходить. По словам её пресс-секретеря, она дважды говорила с ответственными за решение этих вопросов министрами, которые не могли договориться между собой. Да, всё это замечательно. Поговорила с ними, но, возможно, этого недостаточно. Возможно, канцлеру всё-таки иногда нужно бить рукой по столу.

Дата выхода в эфир 20 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.