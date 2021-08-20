Welt: левый политик призвал отправить немецкое правительство в отставку за афганский провал

После того, что произошло в Афганистане, внешнеполитический спикер левых Грегор Гизи призвал отправить всё немецкое правительство в отставку, сообщает Welt. По его словам, такой провал, такая катастрофа недопустима. Пусть нынешние власти временно исполняют свои обязанности вплоть до выборов в бундестаг, не принимая никаких законов и серьёзных кадровых решений, а потом уже можно будет избрать нового канцлера, предлагает он.

Колоссальный просчёт спецслужб привёл к тому, что в правительстве Германии решили, что у них есть большой запас времени (для урегулирования ситуации в Афганистане. — ИноТВ). Теперь же звучат призывы к отставкам со стороны СвДП, левых и зелёных. В первую очередь Хорста Зеехофера, Хайко Мааса и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. И есть ещё одно очень необычное, я бы сказал, жёсткое требование от Грегора Гризи, политического спикера левых. По его словам, в отставку должно уйти всё правительство Германии.

ГРЕГОР ГИЗИ, внешнеполитический спикер левых: Первое, что должно произойти: правительство должно уйти в отставку. Немедленно. Всё правительство. Потому что такой провал, такая катастрофа недопустимы. Пускай нынешнее правительство временно исполняет свои обязанности, но в отличие от избранного правительства у него будет другой статус.

Такое временное правительство не сможет принимать новые законы или серьёзные кадровые решения, а также никаких решений, которые бы обязывали к чему-то будущее правительство. После выборов в бундестаг нам нужно будет избрать нового канцлера. А до этого момента правительство будет только временно выполнять свои обязательства.

Дата выхода в эфир 20 августа 2021 года.