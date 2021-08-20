Fox News: судя по опыту Европы, афганские беженцы не пойдут на пользу Америке

Американские СМИ призывают ввезти в США как можно больше беженцев из Афганистана, а всех несогласных обвиняют в расизме, сообщает Fox News. Однако, как отмечает телеведущий Такер Карлсон, тревогу внушает вовсе не цвет кожи афганцев, а их поведение в тех странах, которые их приютили.

ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Правые деятели используют кризис в Афганистане, чтобы настроить общественность против беженцев…



КРИС КУОМО, ведущий CNN: Они погрязают в том, что я называю «смуглой угрозой». Это страх протрамповских ультраправых перед теми, кто прибывает в страну из Центральной и Южной Америки. Этих людей, похоже, захлестнула ксенофобия.



ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий CNN: На крах Афганистана, падение Кабула и захват власти «Талибаном»* Стивен Миллер отреагировал так: «Посмотрите на Байдена, он пытается ввезти в страну темнокожих!» Это тошнотворно и жалко.



(Смех.) Нет, это уморительно! «Правые ненавидят темнокожих!» Единственная проблема: большинство афганцев вовсе не темнокожие. Среднестатистический зеленоглазый пуштун такой же бледный, как и все, кто сейчас сидит в нашей студии. По сути, это бородатые белые. Знают ли об этом тупицы на кабельном телевидении? Возможно, что нет. По их меркам, всякий, кто не имеет доступа к нью-йоркскому метро, это чужак, а все чужаки темнокожие! Мы же знаем, они такие! То есть возможно, что они действительно так думают.



Впрочем, вероятнее, что они знают правду. Они знают, что назвать вас расистом — это самый быстрый способ привести вас к послушанию. «Действительно ли нам нужны миллионы афганских беженцев в Финиксе?» — спрашиваете вы. «Заткнись, расист!» — «Ну ладно, давайте…» Так обычно всё и делается. На самом деле, теперь практически всегда только так и делается. О чём бы ни зашла речь.



На данный момент борьба с расизмом — универсальное оправдание для всех плохих идей. «Снесём наши статуи!» — «Ладно…» — «Перестаньте преподавать математику!» — «Ладно…» — «Отмените стандартное тестирование!» — «Хорошо…» — «Лишите полицию финансирования! Ввезите миллионы афганских беженцев в колеблющиеся штаты, чтобы помочь Демократической партии!» — «Ладно…» Только попробуйте высказаться против чего-либо из этого, и вас объявят расистом.



В конечном итоге всё так и происходит. В данном случае это может произойти, вероятность очень высока. Но что потом будет с нами? Как повлияет на Америку эта новая волна иммиграции? Станет ли страна лучше? Или она станет немного больше похожа на Афганистан, то есть изменится не в лучшую сторону? Мы не можем сказать этого с уверенностью, мы не умеем заглядывать в будущее. Но, возможно, в поисках подсказок нам стоит хоть немного обратить внимание на то, что в последнее время происходило в Европе. Там только что через это прошли.



Итак, одним субботним вечером в прошлом месяце власти австрийского города Вена обнаружили прислонённое к дереву тело 13-летней девочки. Её накачали наркотиками, изнасиловали и убили. Прошла пара дней, и в понедельник власти объявили, что по обвинению в этом изнасиловании и убийстве арестованы двое афганцев, просивших политического убежища.



Вскоре после этого канцлер Австрии сформулировал проблему. Проблема — это австрийская политика в отношении беженцев. «Я считаю, нельзя мириться с тем, что люди прибывают к нам, говоря, что ищут защиты, а затем совершают в Австрии жестокие, варварские преступления». Да, но теперь они к этому привыкают, ведь в последние годы, в последние шесть лет, такие случаи встречаются всё чаще и чаще по всей Западной Европе. И каждый честный человек это знает. Может быть, этого не знают тупицы на кабельном телевидении, но местные жители знают.



Знает об этом и Шерил Бернард. Кстати, она десятилетиями выступала за права беженцев, она не против иммиграции, она за, но со временем она пришла к выводу, что Запад просто неспособен — ну не получается у него — успешно ассимилировать множество афганских беженцев. Кого-то да, но многих совсем не получается. По всем показателям переселение афганцев в Европу было полным провалом.



Почему? Может быть, нам стоит присмотреться. Афганские беженцы, пишет Бернард, известны варварскими нападениями. Левые политики в Европе часто покрывают эти нападения из страха, что в противном случае их назовут расистами. «Например, — пишет Бернард, — чиновники отмахнулись от того факта, что банда из 50 афганцев терроризировала женщин в районе железнодорожной станции Линц, назвав это печальным последствием плохой погоды». Конец цитаты. Кстати, такое вполне можно представить и здесь.



Другой пример: прошлым летом в Германии афганского мигранта арестовали за изнасилование 11-летней девочки. Всего через несколько дней власти освободили его из тюрьмы, заявив, что он не опасен, а всякий, кто с этим не согласен, расист. Ну конечно! После этого мигрант изнасиловал ещё одну девочку, на этот раз 13-летнюю.



Статистика показывает, что это не просто отдельные случаи. Такое происходит часто. Спросите любого честного человека, который там живёт. В Германии правительство провело исследование, которое показало, что уровень насильственных преступлений в стране, кстати, снижавшийся из года в год, резко подскочил в 2015 году — то есть тогда, когда в Германию прибыли беженцы из Афганистана и Сирии. Более 90 процентов новых преступлений в Германии, как выяснило правительство, были совершены людьми, искавшими политического убежища. Более 90 процентов!



Это не попытка опорочить, это не клевета. Это статистика. И такая проблема не только в Европе. Вам случалось бывать в Пакистане? Вот одна журналистка признаёт, что это действительно происходит в таких местах, как Иран и, да, Пакистан.



НИДА ХАН, независимая журналистка: Знаете, в мире приблизительно 2,8 миллиона афганских беженцев, по сути, это каждый десятый беженец. И не будем забывать, что в годы Трампа мы стали принимать меньше беженцев, чем когда-либо. И многие европейские страны закрыли двери для беженцев и отослали их обратно, в такие места, как Афганистан. Ещё до всех этих событий. Так что я даже не могу себе представить, что будет потом. В соседних странах… Например, в Пакистане примерно 1,4 миллиона афганских беженцев, в Иране около миллиона, и теперь вы видите огромный поток, который направится и туда тоже. Речь идёт о дальнейшей дестабилизации этих стран.

Ясно. То есть афганские беженцы дестабилизировали страны, в которые прибыли в больших количествах. Но всё равно наш моральный долг — принять их. Правда? С чего бы это?



Дата выхода в эфир 18 августа 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

