BFM TV: «Макрон позорит Францию» — левых возмутили слова президента о защите от афганских беженцев

В своём выступлении о сложившейся в Афганистане ситуации президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении ограничить поток мигрантов, которые могут представлять опасность для принимающей страны. Незамедлительно на главу государства обрушились в соцсетях представители левых партий, обвинившие его в отсутствии солидарности по отношению к беженцам и предательстве демократических ценностей, пишет BFM TV.

В понедельник вечером, во время своего обращения к гражданам по поводу ситуации в Афганистане, Эммануэль Макрон высказал желание защитить Францию от «нерегулируемых потоков мигрантов» из «дестабилизированных» стран, сообщает BFM TV. Представители левых партий и движений незамедлительно раскритиковали главу государства за отсутствие солидарности по отношению к беженцам.

Как предполагает новостной сайт, на политиков могли оказать влияние видеозаписи того, как толпы афганцев в отчаянной попытке спастись от господства талибов виснут на кабине пилотов или хвосте самолёта, который выехал на взлётную полосу международного аэропорта в Кабуле. При этом Эммануэль Макрон в своей речи подчеркнул, что Франция обязана «защитить тех, кто ей помогал: переводчиков, водителей, поваров и многих других». Глава государства отметил, что 800 выходцев из Афганистана уже находятся на французской территории.

Тем не менее президент действительно не намерен широко распахивать двери для людских масс: в своей речи он предпочёл указать на опасности возможной миграции. «Мы должны предвидеть события и защитить себя от крупных нерегулируемых потоков мигрантов, которые могут подвергать опасности тех, кто их принимает, и подпитывать всякого рода незаконную торговлю», — объявил в понедельник Эммануэль Макрон. Он предупредил, что «дестабилизация в Афганистане также может привести к нерегулируемым потокам мигрантов в Европу». Французский лидер заверил, что Франция «выполняет и продолжит выполнять свой долг по защите тех, кто подвергается наибольшей угрозе», а также будет участвовать в инициативе, организованной на международном уровне. «Однако Афганистану в ближайшем будущем также потребуются жизненные силы, и Европа не может единолично отвечать за последствия в сложившейся ситуации», — добавил президент. По его словам, Франция в союзе с Германией готовится незамедлительно дать «совместный мощный ответ», который потребует «борьбы против нерегулируемых потоков» беженцев.

Практически моментально в Twitter стали появляться комментарии от представителей левых партий, рассказывает BFM TV. Слова президента особенно задели партию «Европа Экология Зелёные» и её лидера Жюльена Байю. В ответ на призыв президента защитить Францию от мигрантов политик возразил: «А как же право на убежище? А как же эти дети, эти женщины, эти мужчины, которые спасаются от ужаса (Талибана*.— ИноТВ)? Франция не должна оставаться в стороне. Необходимы конкретные действия». Мэр Гренобля Эрик Пьоль, который может стать кандидатом от «зелёных» на следующих президентских выборах, раскритиковал позицию Макрона: «Он главным образом хочет, чтобы люди оставались там. Ему на всё наплевать, для него важно, чтобы к нам никто не приехал». В своём твите Пьоль даже заявил, что «Макрон позорит Францию».

Менее громогласно по этому же вопросу высказались представители Социалистической партии. «Франция и Европа должны следовать своим ценностям, своей истории», — напомнил лидер партии Оливье Фор. Он призвал Францию защитить демократию, свободу, равенство и правовое государство. В свою очередь известный социалист и депутат Национального собрания Борис Валло написал в Twitter: «В то время как Кабул оказался в руках Талибана и его варварства, (я испытывают. — ИноТВ) бесконечную грусть в отношении афганского народа, который доверился демократическим странам и заплатит за это высокую цену. Их право на убежище является нашей обязанностью».

Глава «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон отказался вступать в полемику, но подчеркнул, что настало время для своего рода «священного союза»: «пока наша страна занимается всеобщим возвращением на родину, необходимо проявить национальную солидарность». Политик также предупредил, что в свете президентских выборов в 2022 году пора пересмотреть международную политику Франции. При этом некоторые его соратники не стали сдерживаться. Так, депутат Адриан Катеннан прокомментировал выступление президента: «(Обращение Макрона. — ИноТВ), или как задержать развитие Франции за несколько секунд».

Стоит признать, пишет BFM TV в заключение, что наиболее бурно позволили себе высказаться скорее представители общественных организаций и интеллигенция. К ним даже примкнул Эдвард Сноуден — ретвитнув возмущённый комментарий активистки Фрейзы Бен Мохамед, бывший сотрудник ЦРУ ёмко написал: «Макрон Ле Пен».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.