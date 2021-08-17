Politico: в отсеке для шасси улетевшего из Кабула американского самолёта обнаружили тело афганца

В отсеке для шасси американского военного самолёта C-17, вылетевшего из захваченного талибами Кабула, было обнаружено тело погибшего афганца, пишет Politico. Как отмечает издание, в условиях хаоса в столичном международном аэропорту, куда устремились многие местные жители, желающие покинуть страну, некоторые люди цеплялись за самолёты США и падали с высоты.

Спустя несколько часов после поспешного вылета из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле в отсеке для шасси американского военно-транспортного самолёта C-17 было обнаружено тело погибшего афганца, сообщает Politico. По словам двух осведомлённых источников, из-за этого механизмы шасси временно вышли из строя.

Как отмечает издание, предположительно, житель Афганистана пробрался в отсек, чтобы покинуть страну после недавнего захвата Кабула силами «Талибана»* в минувшие выходные. В понедельник 17 августа многие СМИ транслировали шокирующие кадры, как афганцы, заполнившие аэропорт, чтобы как можно быстрее бежать из страны, цеплялись за вылетающие американские самолёты, в том числе и транспортные C-17. Некоторые люди падали с высоты.

На момент публикации статьи Пентагон на запрос о комментарии от Politico не ответил.

Чтобы урегулировать хаос в аэропорту, Минобороны США временно приостановило вылеты военных и гражданский рейсов из Кабула, заявил журналистам в понедельник представитель ведомства Джон Кирби. Он не смог подтвердить информацию о том, что министерство ведёт разбирательства в отношении смертей гражданских в ходе вылетов американских военных самолётов, но высказал предположение, что Пентагон рассмотрит произошедшие инциденты.

На сегодня, по информации Politico, американское Минобороны направило дополнительно 5 тыс. военных для содействия эвакуации тысяч американских граждан, сотрудников посольства и афганцев, которым может грозить опасность.

Ранее другой C-17 вывез из страны более 600 местных жителей, приблизившись к рекордному числу людей, которых когда-либо перевозил этот самолёт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

