Bild: первый самолёт бундесвера эвакуировал из Кабула только семь человек

Для эвакуации посольских сотрудников и работавших на Германию местных жителей бундесвер отправил в Кабул четыре военных самолёта, однако не все они смогли приземлиться: на посадочной полосе столпилось слишком много людей, сообщает немецкий таблоид Bild. Первый борт, которому это удалось, смог вывезти всего лишь семерых человек из списка почти на полторы сотни имён: из-за комендантского часа остальные не смогли своевременно добраться до аэропорта.

После длившейся часами нервотрёпки первый самолёт бундесвера, целую вечность прокруживший над Кабулом, наконец, смог приземлиться, пишет немецкий таблоид Bild.

Однако на трудностях с посадкой «детектив» вокруг спасательного самолёта не закончился: только семь человек из официального списка вылета были в аэропорту и смогли спастись из этого ада, продолжает издание.

По информации Bild, на борту находились пятеро немцев (двое из них — с двойным гражданством), один нидерландец и один из местных жителей, ранее помогавших бундесверу. Другие пассажиры на самолёт так и не попали.

Как поясняется в статье, причина этого в том, что с 21:00 в Кабуле действует комендантский час. Поэтому самолёт мог бы простоять в аэропорту дольше, но это всё равно бы ни к чему не привело. Между тем, вылететь должны были по меньшей мере 57 сотрудников посольства и ещё 88 немцев.

Пилоты и экипаж только разводят руками по поводу этой акции: они не знали, что в аэропорту их будет ожидать так мало людей. С раннего утра понедельника было известно о том, что самолёты бундесвера отправятся в Кабул. Часами им пришлось кружить над аэропортом. Почему это время не было использовано для того, чтобы доставить в аэропорт больше людей, непонятно. Теперь немцам в Афганистане остаётся надеяться на следующий военный транспортный самолёт, который должен доставить их в Ташкент.

Как отмечает Bild, самолёт бундесвера пробыл в воздухе пять часов, потому что кружил над Кабулом. Посадку удалось совершить в 22:01. В силах безопасности это назвали смелой выходкой, потому что горючее было использовано до последней капли, ещё несколько минут, и самолёт был бы вынужден развернуться и улететь в Ташкент, так никого и не забрав.

Теперь немецкие десантники помогают американским военным обеспечить безопасность аэропорта. После нескольких часов, когда он был закрыт, аэропорт снова заработал. Вскоре приземлился ещё один самолёт США с военными для охраны порта.

Бундесвер отправил в сторону афганской столицы в общей сложности 4 самолёта, два из которых прибыли в Кабул, но не получили разрешения на посадку. На взлётно-посадочной полосе попросту находилось слишком много людей, поэтому безопасно приземлиться было невозможно. Поэтому самолётом приходилось ждать и кружить в воздухе. Первому из них пришлось развернуться и лететь в Узбекистан, где он снова был заправлен.

Это крупнейшая на сегодняшний день операция бундесвера по эвакуации — и одна из самых опасных, подчёркивает немецкий таблоид. Об этом сказала и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Военные не знали, что их ожидает в афганской столице или сколько времени остаётся на эвакуацию. Министерство иностранных дел не даёт никаких прогнозов по этому поводу.

Десантники бундесвера после приземления в Кабуле должны помочь гражданам Германии и сотрудникам из числа местных жителей добраться до безопасного места. В столице Узбекистана Ташкенте работает вторая команда, которая должна организовать спасение людей от исламистов.

Только в государственном секторе помощи развития страны на Германию в последнее время трудились 1,1 тыс. афганцев. Также в помощи нуждаются тысячи бывших местных сотрудников бундесвера или немецких министерств.

Эвакуация — это, в первую очередь, логистическая задача: люди из списка должны быть собраны и идентифицированы в определённом месте в определённое время — при необходимости их нужно вывезти из враждебного окружения по улицам, по которым уже нельзя проехать беспрепятственно, подчёркивает Bild.