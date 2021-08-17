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Independent: «поразительно похожие кадры» — в сети сравнили эвакуацию американцев из Кабула с Сайгоном

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В то время, как США эвакуировали сотрудников своего посольства в Кабуле, по сети разлетелся снимок американского вертолёта, который осуществлял эту миссию, пишет The Independent. При этом интернет-пользователи обратили внимание на поразительную схожесть этой фотографии с другим снимком, сделанным в 1975 году во время эвакуации диппредставительства в Сайгоне в конце войны во Вьетнаме.
Independent: «поразительно похожие кадры» — в сети сравнили эвакуацию американцев из Кабула с Сайгоном
Twitter

На фоне того, как США после захвата Афганистана «Талибаном»* проводили поспешную эвакуацию своего посольства в Кабуле, разлетевшийся по интернету снимок американского вертолёта подтолкнул пользователей социальных сетей к сравнению этой ситуацию с падением Сайгона в конце войны во Вьетнаме, пишет The Independent.

На двух поразительно похожих кадрах изображены американские вертолёты во время миссии по эвакуации посольства. Однако один вертолёт был снят в Кабуле в прошлое воскресенье, а другой — в 1975 году в Сайгоне. Причём последний снимок, как напоминает издание, стал «символом ухода Америки из Вьетнама».
 


Как только эти кадры попали в социальные сети, возникли и другие неизбежные сравнения с уходом американцев из Вьетнама. Так, снимок американского вертолёта в афганской столице сравнили с ещё одной фотографией из Сайгона 1975 года, на которой люди карабкаются к вертолёту.
 


В понедельнике в американском посольстве в Кабуле были спущены флаги США, поскольку после взятия талибами столицы большинство сотрудников диппредставительства были отправлены в аэропорт.

Соединённые Штаты объявили, что отправят 3000 военнослужащих, чтобы обеспечить быстрый вывоза персонала из посольства.

Американские законодатели, в том числе сенатор-республиканец Митч Макконнелл, также сравнили сложившуюся ситуацию с Сайгоном и назвали её «унизительной».

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на эти сравнения в воскресенье, заявив, что произошедшее в Кабуле не походит на сцены из Сайгона, поскольку Соединённые Штаты завершили свою миссию в Афганистане по привлечению к суду преступников, совершивших теракты 11 сентября 2001 года.

«Запомните, это не Сайгон, — сказал Блинкен каналу ABC News. — Мы отправились в Афганистан 20 лет назад с одной миссией, и эта миссия заключалась в том, чтобы разобраться с людьми, которые напали на нас 11 сентября, и мы преуспели в этой миссии».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Independent Великобритания Европа
теги
Афганистан война вооруженный конфликт Вьетнам посольство США эвакуация Энтони Блинкен
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