Independent: «поразительно похожие кадры» — в сети сравнили эвакуацию американцев из Кабула с Сайгоном

В то время, как США эвакуировали сотрудников своего посольства в Кабуле, по сети разлетелся снимок американского вертолёта, который осуществлял эту миссию, пишет The Independent. При этом интернет-пользователи обратили внимание на поразительную схожесть этой фотографии с другим снимком, сделанным в 1975 году во время эвакуации диппредставительства в Сайгоне в конце войны во Вьетнаме.

На фоне того, как США после захвата Афганистана «Талибаном»* проводили поспешную эвакуацию своего посольства в Кабуле, разлетевшийся по интернету снимок американского вертолёта подтолкнул пользователей социальных сетей к сравнению этой ситуацию с падением Сайгона в конце войны во Вьетнаме, пишет The Independent.



На двух поразительно похожих кадрах изображены американские вертолёты во время миссии по эвакуации посольства. Однако один вертолёт был снят в Кабуле в прошлое воскресенье, а другой — в 1975 году в Сайгоне. Причём последний снимок, как напоминает издание, стал «символом ухода Америки из Вьетнама».



PHOTO 1: US diplomat evacuate US from embassy via helicopter as the #Taliban enter #Kabul from all sides. #Afghanistan (2021)



PHOTO 2: US diplomat evacuate US from embassy via helicopter as the PAVN & Viet Cong capture of Saigon, Vietnam (1975) pic.twitter.com/YamWmzjOay — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) August 15, 2021



Как только эти кадры попали в социальные сети, возникли и другие неизбежные сравнения с уходом американцев из Вьетнама. Так, снимок американского вертолёта в афганской столице сравнили с ещё одной фотографией из Сайгона 1975 года, на которой люди карабкаются к вертолёту.



Saigon 1975

Kabul today pic.twitter.com/JP7SNgq6Ra — ian bremmer (@ianbremmer) August 15, 2021



В понедельнике в американском посольстве в Кабуле были спущены флаги США, поскольку после взятия талибами столицы большинство сотрудников диппредставительства были отправлены в аэропорт.



Соединённые Штаты объявили, что отправят 3000 военнослужащих, чтобы обеспечить быстрый вывоза персонала из посольства.



Американские законодатели, в том числе сенатор-республиканец Митч Макконнелл, также сравнили сложившуюся ситуацию с Сайгоном и назвали её «унизительной».



Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на эти сравнения в воскресенье, заявив, что произошедшее в Кабуле не походит на сцены из Сайгона, поскольку Соединённые Штаты завершили свою миссию в Афганистане по привлечению к суду преступников, совершивших теракты 11 сентября 2001 года.



«Запомните, это не Сайгон, — сказал Блинкен каналу ABC News. — Мы отправились в Афганистан 20 лет назад с одной миссией, и эта миссия заключалась в том, чтобы разобраться с людьми, которые напали на нас 11 сентября, и мы преуспели в этой миссии».



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.