Independent: «поразительно похожие кадры» — в сети сравнили эвакуацию американцев из Кабула с Сайгоном

На фоне того, как США после захвата Афганистана «Талибаном»* проводили поспешную эвакуацию своего посольства в Кабуле, разлетевшийся по интернету снимок американского вертолёта подтолкнул пользователей социальных сетей к сравнению этой ситуацию с падением Сайгона в конце войны во Вьетнаме, пишет The Independent.



На двух поразительно похожих кадрах изображены американские вертолёты во время миссии по эвакуации посольства. Однако один вертолёт был снят в Кабуле в прошлое воскресенье, а другой — в 1975 году в Сайгоне. Причём последний снимок, как напоминает издание, стал «символом ухода Америки из Вьетнама».



PHOTO 1: US diplomat evacuate US from embassy via helicopter as the #Taliban enter #Kabul from all sides. #Afghanistan (2021)



PHOTO 2: US diplomat evacuate US from embassy via helicopter as the PAVN & Viet Cong capture of Saigon, Vietnam (1975) pic.twitter.com/YamWmzjOay