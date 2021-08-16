France 2: «подчиняйся или беги» — Талибан нарушает свои обещания о либерализации общества

Несмотря на обещания сохранить доступ женщин к образованию и работе, на вновь оккупированных территориях Афганистана талибы заставляют увольнять женщин и насильно возвращают их домой, рассказал в студии France 2 журналист Этьен Ленар. По его словам, если Афганистан снова станет оплотом международного терроризма, как при бен Ладене, это может привести к очередному военному вмешательству США.

ТОМА СОТТО, ведущий France 2: Сегодня вечером, как мы видим, события развиваются быстро. Воспользуемся моментом, чтобы попытаться проанализировать, что мы сейчас наблюдаем. Добрый вечер, Этьен Ленар.

ЭТЬЕН ЛЕНАР, журналист: Добрый вечер, Тома!

ТОМА СОТТО: Я вам процитирую слова заявления официального представителя Талибана*: «Не беспокойтесь, мы не намерены никому мстить. Мы хотим мирной передачи власти. Женщины смогут получать образование без каких-либо препятствий». Так что же происходит, Этьен? Талибы выпускают заявление, мы слишком сильно реагируем? В конце концов, что они на самом деле думают, эти талибы?

ЭТЬЕН ЛЕНАР: Да, ваш вопрос заставляет вернуться к вопросу, являются ли сегодняшние талибы теми же, теми же самыми, кто руководил Афганистаном, напомним, с 1996 по 2001 год? Действительно, в последние дни и даже месяцы их глава не переставал успокаивать: да, молодые девушки по-прежнему получат доступ к образованию, да, женщины смогут работать, но, как он постоянно подчёркивал, в согласии с нашими традициями и религиозными правилами. И в последние недели во время повторного захвата территории Афганистана талибами появляется всё больше свидетельств, совершенно противоположных этой провозглашённой либерализации: женщин увольняют и силой заставляют вернуться домой, происходят казни без суда и следствия. Полагаясь на эти факты, эксперты по этой стране в последние часы заявляют, что у афганцев, которые откажутся подчиниться исламскому закону в понимании Талибана, не останется другого выбора, кроме как покинуть страну или умереть.

ТОМА СОТТО: Существует ли риск, что Афганистан снова станет воздушной базой этой террористической организации, как раньше для Аль-Каиды** под руководством Усамы бен Ладена?

ЭТЬЕН ЛЕНАР: Талибан и разнородная Аль-Каида за эти 20 лет сохранили связи — политические, родовые, иногда даже семейные. Конечно, Афганистан может стать оплотом международного терроризма — напомним, что именно там подготовили теракты 11 сентября, — однако талибы, если они на это осмелятся, рискуют спровоцировать новое масштабное военное вмешательство таких стран, как США, которые не давали им (талибам. — ИноТВ) прийти к власти в течение 20 лет, пока сейчас не позволили им вернуться благодаря выводу своих войск из региона.

ТОМА СОТТО: Как бы то ни было, наступает период неопределённости. Спасибо вам большое, Этьен Ленар!

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.