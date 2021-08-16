Euronews: талибы захватили президентский дворец и обещают новое «инклюзивное правительство»

Ситуация в Афганистане, где сторонники движения «Талибан»* захватили президентский дворец, а бывший президент Ашраф Гани бежал из страны, стала темой экстренного заседания Совета Безопасности ООН. В аэропорту Кабула возник хаос, тысячи афганцев пытаются срочно покинуть страну. Тем временем талибы обещают сформировать новое «инклюзивное» исламское правительство, передаёт Euronews.
Радикальное движение «Талибан»* водрузило свой флаг над президентским дворцом в Кабуле. Боевики позируют перед телекамерами и заявляют, что 20-летняя война закончилась.
Талибы требуют вывода иностранных войск из страны до оформления новой власти. Мятежники сообщили о начале переговоров, направленных на формирование исламского правительства — в котором, по их словам, будут участвовать не только члены движения, но и другие афганцы.
«Инклюзивное афганское правительство — это то, чего требует и желает народ Афганистана. Произошло народное восстание», — заявил официальный представитель движения «Талибан» Сухейль Шахин.
Бывший президент Ашраф Гани бежал из страны. Он утверждает, что пошел на такой шаг, чтобы избежать кровопролития.
Ночью в Кабуле была слышна стрельба, 80 человек были доставлены в больницу с тяжёлыми ранениями. В городе действует комендантский час.
На этом фоне многие иностранные государства в срочном порядке эвакуируют своих граждан и сотрудников дипмиссий. Пентагон направил в Афганистан дополнительно тысячу военнослужащих.
Периметр международного аэропорта имени Хамида Карзая охраняется военными США и их союзниками. Меры безопасности были усилены после того, как на лётном поле возник хаос — тысячи афганцев пытались попасть на самолёты, чтобы бежать из страны.
С начала наступления талибов 550 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. ООН предупреждает о надвигающейся гуманитарной катастрофе. Ситуация в Афганистане — тема экстренного заседания Совета Безопасности.
Дата выхода в эфир 15 августа 2021 года.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.
Ростехнадзор занимается подготовкой перечня объектов хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов в терминалах российских портов с целью проведения внеплановой проверки по поручению зампредседателя правительства Виктории Абрамченко.
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что провёл телефонный разговор со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.
Новобранцы весеннего призыва 2021 года, прибывшие для прохождения срочной службы в корабельных соединениях и воинских частях Каспийской флотилии в пункте базирования в Дагестане, приняли военную присягу.
Специалисты Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) сообщили, что в регионе ожидается пасмурная неделя с дождями и грозами. Не исключено также повышение температуры воздуха до +30 °С.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на предстоящих выборах депутатов Госдумы.
В прокуратуре Калининградской области состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры с участием заместителя генпрокурора России Алексея Захарова. В ходе мероприятия участники рассказали о результатах работы надзорного ведомства региона.
В пресс-службе московского «Локомотива» прокомментировали слухи о том, что нападающий команды Фёдор Смолов играл с травмой в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Анной Кузнецовой заявил, что новый учебный год в школах начнётся в очном формате.
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что у российской стороны есть запасной план по ситуации в Афганистане, но она «не спешит бросаться из стороны в сторону» и работает по плану А.
Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин, который поставил короткую программу Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, высказался о победе фигуристов на турнире в Бостоне Cranberry Cup.
Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
За сутки в России выявили 20 765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 621 601. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.