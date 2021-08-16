Euronews: талибы захватили президентский дворец и обещают новое «инклюзивное правительство»

14:08 В Казани состоится чемпионат DigitalSkills 2021 в сфере IT В Казани с 21 по 24 сентября пройдёт третий отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills — DigitalSkills 2021 в сфере IT.

14:07 В России проверят объекты хранения нефти в терминалах портов Ростехнадзор занимается подготовкой перечня объектов хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов в терминалах российских портов с целью проведения внеплановой проверки по поручению зампредседателя правительства Виктории Абрамченко.

14:07 Кабулов сообщил, что провёл разговор со спецпредставителем США по Афганистану Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что провёл телефонный разговор со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

14:07 РБК: Захаряна вызовут в сборную России по футболу на сентябрьские матчи Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян получит вызов в сборную России по футболу на ближайшие матчи.

14:06 В Приморском крае прогнозируют до +29 °С в ближайшие дни Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в Приморском крае до +29 °С в ближайшие дни.

14:03 Новобранцы Каспийской флотилии приняли военную присягу в Дагестане Новобранцы весеннего призыва 2021 года, прибывшие для прохождения срочной службы в корабельных соединениях и воинских частях Каспийской флотилии в пункте базирования в Дагестане, приняли военную присягу.

13:58 В ХМАО на неделе ожидается жара до +30 °С Специалисты Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) сообщили, что в регионе ожидается пасмурная неделя с дождями и грозами. Не исключено также повышение температуры воздуха до +30 °С.

13:58 Агент Жиго опроверг слухи о конфликте со «Спартаком» Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самюэля Жиго, опроверг информацию о конфликте с руководством красно-белых.

13:53 Внеочередной совет глав МИД ЕС по Афганистану пройдёт 17 августа Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созывает внеочередной совет глав МИД ЕС по Афганистану.

13:53 В Дмитровском районе Москвы откроют BMX-велодром В Дмитровском районе Москвы в текущем году откроют BMX-велодром.

13:50 США сообщили об антидемпинговом анализе поставок нитрата аммония из России США проводят антидемпинговый анализ поставок нитрата аммония из России, в рамках которого предполагается изучить соответствие экономики России рыночному статусу.

13:47 В Башкирии прокомментировали ситуацию с природными пожарами В Башкирии прогнозируют разные классы пожароопасности в регионе, в том числе и чрезвычайный, сообщили в региональном МЧС.

13:47 Путин провёл встречу с главой Иркутской области Российский лидер Владимир Путин провёл встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

13:47 Татьяна Тарасова высказалась о победе Евгении Тарасовой и Морозова на турнире Бостоне Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парных соревнованиях на турнире в Бостоне Cranberry Cup.

13:41 «Одноклассники» проведут конкурс для региональных СМИ Социальная сеть «Одноклассники» начала принимать заявки на участие в конкурсе для региональных СМИ — ОК Media Challenge 2021. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

13:38 ЦИК утвердила порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на предстоящих выборах депутатов Госдумы.

13:38 Синоптики прогнозируют жару до +30 °С в Тюменской области По сообщениям Росгидрометцентра, в Тюменской области вновь установится жаркая погода.

13:37 Khaama Press: в Кабуле несколько человек упали с взлетевшего самолёта Три человека упали с самолёта, выполнявшего вылет из аэропорта афганской столицы. Об этом сообщает Khaama Press.

13:36 «РБ Спорт»: «Спартак» возобновил интерес к футболисту сборной Финляндии Камара Московский футбольный клуб «Спартак» возобновил интерес к опорному полузащитнику шотландского «Рейнджерс» и сборной Финляндии Глену Камара.

13:36 В Удмуртии подтвердили 213 случаев COVID-19 за сутки В Удмуртии подтвердили 213 случаев коронавируса за сутки, из больниц при этом выписан 191 житель.

13:33 Эксперт по безопасности Сизов рассказал о графике работы телефонных мошенников Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов сообщил, когда мошенники звонят россиянам чаще всего.

13:27 Глава Якутии поручил разработать новую программу действий защиты лесов от пожаров Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству региона разработать новую программу защиты лесов от пожаров.

13:27 Терапевт Романова назвала особенность постковидного синдрома Терапевт и профпатолог «СМ-Клиники» Екатерина Романова рассказала, что постковидный синдром может возникнуть даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме или у перенёсших болезнь бессимптомно.

13:25 Синоптик Шепоренко не исключила заморозков в Свердловской области в сентябре Главный синоптик уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что в сентябре в Свердловской области могут случиться заморозки.

13:23 В Калининградской области рассказали о результатах работы прокуратуры В прокуратуре Калининградской области состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры с участием заместителя генпрокурора России Алексея Захарова. В ходе мероприятия участники рассказали о результатах работы надзорного ведомства региона.

13:20 В «Локомотиве» ответили на слухи о травме Смолова в матче с «Зенитом» В пресс-службе московского «Локомотива» прокомментировали слухи о том, что нападающий команды Фёдор Смолов играл с травмой в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

13:11 И. о. главы отдела Северо-Западного таможенного управления задержан за взятку Исполняющий обязанности начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максим Розсыпало задержан за получение взятки в размере более 1 млн рублей.

13:03 Клаудиньо: рад, что разделил эмоции с «Зенитом» в матче с «Локомотивом» Новичок петербургского «Зенита» поделился эмоциями от матча с московским «Локомотивом» в четвёртом туре Российской премьер-лиги.

12:58 Кравцов заявил, что новый учебный год в школах начнётся в очном формате Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Анной Кузнецовой заявил, что новый учебный год в школах начнётся в очном формате.

12:54 ЦСКА не собирается расставаться с бразильским футболистом Фуксом Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал информацию о возможном уходе бразильского защитника команды Бруно Фукса.

12:53 В РСТ прокомментировали решение о полётах в Южную Корею, Чехию и Доминикану Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал решение о снятии ограничений на полёты в Южную Корею, Чехию и Доминикану с 27 августа.

12:45 Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила происходящее в Афганистане с эффектом домино.

12:44 В Узбекистане потерпел крушение самолёт ВВС Афганистана Минобороны Узбекистана сообщило о крушении самолёта Военно-воздушных сил Афганистана в приграничной Сурхандарьинской области.

12:44 Лавров и глава МИД Киргизии обсудили ситуацию в Афганистане Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

12:39 Команда Тутберидзе отреагировала на победу Тарасовой и Морозова Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова на турнире в Бостоне Cranberry Cup.

12:33 Юрист «Царьграда» прокомментировал заседание суда по делу с Google Юрист телеканала «Царьград» Дмитрий Магоня прокомментировал в беседе с RT заседание суда по делу с Google.

12:30 В МИД России сообщили о наличии плана Б по Афганистану Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что у российской стороны есть запасной план по ситуации в Афганистане, но она «не спешит бросаться из стороны в сторону» и работает по плану А.

12:24 Грузинский паралимпиец напал на охранника отеля в Токио и сломал ему ребро Член мужской паралимпийской сборной Грузии по дзюдо подозревается в нападении на охранника отеля в Токио.

12:18 Синоптик Леус рассказал о ситуации с осадками в Анапе и Темрюке Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с ТАСС рассказал о ситуации с осадками в Анапе и Темрюке.

12:10 Полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Украинские правоохранители рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

12:07 Россия увеличит число рейсов в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр Российские власти приняли решение об увеличении с 27 августа числа регулярных авиарейсов между Россией и Венгрией, Кипром, Киргизией и Таджикистаном.

12:03 Жулин считает, что у Тарасовой и Морозова повышаются шансы на успех на Олимпиаде Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин, который поставил короткую программу Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, высказался о победе фигуристов на турнире в Бостоне Cranberry Cup.

11:57 Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Египет Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

11:54 ВФЛА объявила о формировании независимой дисциплинарной комиссии Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила о формировании независимой дисциплинарной комиссии как отдельного юрисдикционного органа организации.

11:50 Талибы взяли под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле Представители радикального движения «Талибан»* взяли под охрану внешний периметр российского диппредставительства в Кабуле.

11:42 Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября.

11:39 Россия снимет ограничения на полёты в Южную Корею, Чехию и Доминикану Россия приняла решение об отмене с 27 августа ограничений на регулярные и чартерные рейсы в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию.

11:35 Goal: «Ливерпуль» заинтересован в переходе футболиста ПСЖ Мбаппе Английский футбольный клуб «Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему французского ПСЖ Килиану Мбаппе.

11:27 В России за сутки число смертей от коронавируса вновь превысило 800 За сутки в России подтвердили 806 смертей с COVID-19, за всё время — 171 305, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.