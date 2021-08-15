Das Erste: при захвате Кабула бывшим помощникам бундесвера грозит жестокая расправа

При захвате Кабула «Талибаном» бывшим помощникам бундесвера грозит смерть, сообщает Das Erste. Они стремятся попасть в Германию, но, хотя Берлин и обещал помочь, у некоторых до сих пор нет виз. Теперь они вынуждены прятаться на конспиративных квартирах в столице Афганистана и с тревогой ждать, когда талибы их найдут.

Сегодняшний выпуск нам в очередной раз приходится начинать с Афганистана. В результате внезапной атаки страну катапультировали обратно в мрачные времена насилия и беззакония. За несколько недель после вывода американских солдат и их союзников «Талибан»* отвоевал практически все прежние зоны своего влияния. И это большая часть страны, как можно видеть по территориям фиолетового цвета. При этом речь идёт не только о территориях, но и о региональных столицах. Здесь они обозначены чёрными точками. А вчера они также захватили Мазари-Шариф на севере страны, в котором многие годы размещалась штаб-квартира бундесвера. Теперь же бои идут в непосредственной близости от Кабула. Там и не только там всё большей угрозе подвергаются местные, которые работали на бундесвер. Теперь они боятся за свою жизнь. Репортаж Оливера Майера.

ЗАЛМАЙ АХМАДИ, бывший работник бундесвера: Вот мы патрулируем территорию. Это я, а это военный полицейский из Германии.

Залмай Ахмади работал на бундесвер 13 лет. Он также помогал немецким солдатам в качестве переводчика. Теперь он находится на так называемой конспиративной квартире в Кабуле. Он боится того, что произойдёт, если талибы его найдут.

ЗАЛМАЙ АХМАДИ: Они меня зарежут. Возможно, вырвут мне глаза, отрежут язык. Это ужасно. Мне всё это представляется ужасным. И я уверен, что они ко мне не с букетом придут.

Так как в регионе становится всё опаснее, США уже начали вывозить из страны работников своих посольств и бывших помощников-афганцев. В это время «Талибан» продолжает наступать. Сейчас они находятся в нескольких километрах от Кабула. Из-за этого пошли слухи об отставке президента Гани, но он настроен воинственно.

АШРАФ ГАНИ, президент Афганистана: Я знаю, что все в стране обеспокоены, и я как президент обещаю предотвратить дальнейшую дестабилизацию и насилие. Хватит невинных смертей. Аннулируется прогресс последних 20 лет.

При этом неизвестно, как это будет сделано. Большая часть афганской армии, по-видимому, больше не оказывает реального сопротивления «Талибану». Для бывших помощников бундесвера, из которых около 300 живут в конспиративных квартирах в Кабуле, это тревожные новости.

АДИБ ХАБИБИ, бывший работник бундесвера: В регионе становится всё опаснее. Гораздо быстрее, чем мы думали. «Талибан» всё ближе. Вскоре они захватят и Кабул.

Несмотря на гарантии немецкого правительства о помощи союзникам без бюрократических сложностей, многие из находящихся здесь до сих пор не получили немецкую визу. Ахмади этого не понимает, ведь не секрет, что произойдёт, когда талибы захватят Кабул.

ЗАЛМАЙ АХМАДИ: Неважно, проработал ты день или 10 лет на бундесвер. Они не смотрят твой договор. Не вчитываются, как долго ты работал, когда начал, когда закончил. Достаточно того, что ты работал один день. Тогда тебе крышка. В моём случае всё выглядит очень плохо.

Залмай Ахмади в отчаянии, но надежду на то, что всё-таки сможет попасть в Германию, он не утратил.

Дата выхода в эфир 15 августа 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.