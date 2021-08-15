Times: в уходе США из Афганистана многие увидят провал Америки во Вьетнаме

Джо Байдену удаётся то, что не получилось у его предшественников, пишет The Times: начать вывод американского контингента из Афганистана. Этот план пользуется поддержкой его избирателей. Но, как предсказывает автор статьи, скоро американцы станут задаваться вопросом, зачем нужна была эта 20-летняя война, и сравнивать её с вьетнамской.

Когда президент Байден объявил, что американский контингент уходит из Афганистана, его заявление не оправдало всех ожиданий: ранее Трамп обещал вывести всех до 1 мая, а у Байдена срок был больше. Но вдруг конечная дата была изменена на конец августа вне зависимости от обстановки в регионе. «Я не стану отправлять ещё одно поколение американцев на войну в Афганистан», — заявил Байден. По словам автора статьи в The Times, ему удалось достичь того, что не удавалось трём его предшественникам.



Вряд ли Байден не понимал, что Афганистан скоро падёт под натиском талибов*, но даже старые генералы явно не могли представить, насколько быстро это произойдёт.



Байден постоянно говорит, что Америка вернулась на роль лидера на мировой арене, но, по словам аналитиков, такой спешный вывод войск может привести к тому, что Штаты утратят доверие своих друзей. Так что в следующий раз, когда Вашингтон станет напоминать им об особых отношениях, у этих союзников будут серьёзные вопросы.



Когда Штаты уходили из Вьетнама в 1975 году, Байден был молодым сенатором. Но сейчас журналисты отмечают: ситуация в Афганистане похожа на вьетнамскую. А именно такого сравнения Байдену явно хотелось бы избежать.



Но Байден настаивает, что право и обязанность афганского народа — самостоятельно управлять своей страной. США и их союзники обучили и обеспечили обмундированием более 300 тыс. военнослужащих, а также, по словам американского президента, снабдили афганскую армию инструментами для борьбы.



Но, как отмечает автор статьи, эти слова предназначены для внутренней аудитории. Даже если Афганистан вернётся к худшим временам правления талибов, заслугой Байдена будет то, что он вернул американских солдат домой.



Байден знает, что в американских выборах голосуют не жители Кабула. А за время участия США в войне в Афганистане там погибли почти 2,5 тыс. американских военных. Американцам эта кампания обошлась в $1 трлн. В поддержку плана по выводу войск высказывались 73% американцев. И даже Трамп, который всегда старается улучить момент и покритиковать своего соперника, который обошёл его на выборах, не стал этого делать в этот раз, отмечает автор статьи.



Впрочем, возможно, сложности, с которыми сталкивается Байден, пойдут Трампу на пользу. Как пишет издание, скоро избиратели станут задаваться вопросом, зачем была нужна эта 20-летняя война, и в её провале обвинят Байдена.



«Проблема Байдена в том, что, как и в случае с Ираком, американцы хотели уйти из Афганистана, но как это выглядит в жизни и кадры нашего поражения, показанные в вечерних новостях, — это горькая пилюля для многих американцев, — приводит The Times мнение одного из экспертов. — И да, образ падения Сайгона сильно запечатлён в американской психике. Понятие, что мы повторяем то трагическое событие, нанесёт по Байдену серьёзный удар внутри страны».



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.